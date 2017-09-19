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Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «В этом сезоне уже не сыграю»

Украинский полузащитник успешно перенес операцию на колене

  • 19.09.2017 17:56
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Instagram Владислава Калитвинцева
© Instagram Владислава Калитвинцева

Полузащитник «Зари» Владислав Калитвинцев получил серьезную травму на тренировке, и несколько дней назад футболисту была сделана операция в Берлине. 24-летний игрок рассказал что в текущем сезоне уже не сможет помочь своей команде.

«Операция прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь. К сожалению, в этом сезоне уже не сыграю. У меня разрыв собственной связки надколенника».

Арендное соглашение Калитвинцева с «Зарей» рассчитано до конца декабря 2017-го года. Права на 24-летнего футболиста принадлежат киевскому «Динамо». Из-за полученной травмы Владислав не был включён своим клубом в заявку на участие в групповом этапе Лиги Европы.

Полное восстановление от подобного рода травм занимает около 6 месяцев. Однако многие люди которые сталкивались с этим, сообщают о том, что для достижения максимально комфортного состояния им требуется не меньше 12 месяцев после операции.

Источник — Footboom

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