Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «В этом сезоне уже не сыграю»

Полузащитник «Зари» Владислав Калитвинцев получил серьезную травму на тренировке, и несколько дней назад футболисту была сделана операция в Берлине. 24-летний игрок рассказал что в текущем сезоне уже не сможет помочь своей команде.

«Операция прошла успешно, сейчас восстанавливаюсь. К сожалению, в этом сезоне уже не сыграю. У меня разрыв собственной связки надколенника».

Арендное соглашение Калитвинцева с «Зарей» рассчитано до конца декабря 2017-го года. Права на 24-летнего футболиста принадлежат киевскому «Динамо». Из-за полученной травмы Владислав не был включён своим клубом в заявку на участие в групповом этапе Лиги Европы.

Полное восстановление от подобного рода травм занимает около 6 месяцев. Однако многие люди которые сталкивались с этим, сообщают о том, что для достижения максимально комфортного состояния им требуется не меньше 12 месяцев после операции.