ДЮГАРРИ: «Неймар – не босс ПСЖ. Скоро он будет выбирать состав»

Экс-игрок сборной Франции по футболу Кристоф Дюгарри прокомментировал ситуацию с футболистами ПСЖ Кавани и Неймаром. Игроки повздорили, потому что не могли решить, кто будет бить пенальти – в итоге удар исполнил Эдинсон и не забил.

«Кавани в «ПСЖ» четыре года. Он не из тех игроков, которые усложняют жизнь. Неймар – не босс ПСЖ. Скоро он будет проводить тренировки и выбирать состав. Куда мы движемся?

Я симпатизирую Кавани. Этот парень бегает, как сумасшедший, весь матч. Он никогда ничего не говорит. Он везде. Он щедрый, на нем нет вины. Тут нечего говорить», — цитирует Дюгарри Goal.com.