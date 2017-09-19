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ДЮГАРРИ: «Неймар – не босс ПСЖ. Скоро он будет выбирать состав»

Бывший футболист сборной Франции недоволен поведением бразильского форварда

  • 19.09.2017 17:30
  • 3364 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар

Экс-игрок сборной Франции по футболу Кристоф Дюгарри прокомментировал ситуацию с футболистами ПСЖ Кавани и Неймаром. Игроки повздорили, потому что не могли решить, кто будет бить пенальти – в итоге удар исполнил Эдинсон и не забил.

«Кавани в «ПСЖ» четыре года. Он не из тех игроков, которые усложняют жизнь. Неймар – не босс ПСЖ. Скоро он будет проводить тренировки и выбирать состав. Куда мы движемся?

Я симпатизирую Кавани. Этот парень бегает, как сумасшедший, весь матч. Он никогда ничего не говорит. Он везде. Он щедрый, на нем нет вины. Тут нечего говорить», — цитирует Дюгарри Goal.com.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    babovoz
      babovoz, 19.09.2017 18:11
    +12
    100 процентов
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    perspektivny5
      perspektivny5, 19.09.2017 19:02
    +1
    В конце сильно сказал- прямо про меня)
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    CHEPEL7
      CHEPEL7, 19.09.2017 19:24
    +1
    Петух просто о*уел!
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    salomon77717
      salomon77717, 19.09.2017 19:24
    0
    Ну и характер у Кавани, не побоялся драться с Неймаром
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    serghinho
      serghinho, 19.09.2017 19:26
    +1
    Ну а для чого тренер? Хіба не він визначає штатного пенальтиста
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    naboo
      naboo, 19.09.2017 19:33
    0
    А ведь Барса вовремя звязду слила, получается. И сразу становится понятно, почему он ушел - тяжело быть с таким характером всего лишь ушами, торчащими из-за спины гения.
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