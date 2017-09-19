Никита Корзун вошел в расширенный список национальной сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал расширенный состав национальной команды на предстоящие матчи против Нидерландов и Франции.

В расширенный список из 33 футболистов был включен киевский динамовец Никита Корзун. Окончательный список из 23 футболистов, которые получат вызов, будет назван позднее.

7 октября «белакрылыя» встретятся с Нидерландами на «Борисов-Арене» в рамках квалификации чемпионата мира ФИФА 2018. Начало в 21:45. Затем 10 октября сборная Беларуси проведет выездной матч отбора против Франции. Игра состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21:45.