В УЕФА не подтвердили и не опровергли информацию о допинге Срны

На днях в СМИ появилась информация о возможной положительной допинг-пробе капитана «Шахтера» Дарио Срны, из-за которой он пропустил матч чемпионата Украины с «Черноморцем». В донецком клубе еще не прокомментировали ситуацию.
Был направлен запрос в пресс-службу УЕФА с просьбой прокомментировать данную ситуацию. УЕФА предоставил ответ. Пресс-служба европейского союза хотя и не подтвердила, но и не опровергла информацию о допинге, намекая на ожидание «окончательного дисциплинарного решения».
«Мы никогда не комментируем утверждения о подобных случаях, пока не будет принято окончательное дисциплинарное решение», – ответили в пресс-службе УЕФА.
Источник — Футбол 24
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Ну дашка если что может маскотом у кротов стать и песенки петь перед матчами
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