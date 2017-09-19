В УЕФА не подтвердили и не опровергли информацию о допинге Срны

На днях в СМИ появилась информация о возможной положительной допинг-пробе капитана «Шахтера» Дарио Срны, из-за которой он пропустил матч чемпионата Украины с «Черноморцем». В донецком клубе еще не прокомментировали ситуацию.

Был направлен запрос в пресс-службу УЕФА с просьбой прокомментировать данную ситуацию. УЕФА предоставил ответ. Пресс-служба европейского союза хотя и не подтвердила, но и не опровергла информацию о допинге, намекая на ожидание «окончательного дисциплинарного решения».

«Мы никогда не комментируем утверждения о подобных случаях, пока не будет принято окончательное дисциплинарное решение», – ответили в пресс-службе УЕФА.