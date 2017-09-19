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В УЕФА не подтвердили и не опровергли информацию о допинге Срны

В организации ждут «принятия окончательного дисциплинарного решения»

  • 19.09.2017 16:55
  • 4519 просмотров
  • 19 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

На днях в СМИ появилась информация о возможной положительной допинг-пробе капитана «Шахтера» Дарио Срны, из-за которой он пропустил матч чемпионата Украины с «Черноморцем». В донецком клубе еще не прокомментировали ситуацию.

Был направлен запрос в пресс-службу УЕФА с просьбой прокомментировать данную ситуацию. УЕФА предоставил ответ. Пресс-служба европейского союза хотя и не подтвердила, но и не опровергла информацию о допинге, намекая на ожидание «окончательного дисциплинарного решения».

«Мы никогда не комментируем утверждения о подобных случаях, пока не будет принято окончательное дисциплинарное решение», – ответили в пресс-службе УЕФА.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    vipfishman
      vipfishman, 19.09.2017 17:09
    +15
    Рыбка,Фред, сейчас Олень хорватский ... Система, однако
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    PTN PNH
      PTN PNH, 19.09.2017 17:10
    +8
    Почему-то нигде нет инфы после какого матча была взята проба
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 19.09.2017 17:11
    +9
    Ну коль не опровергли, значит прецедент есть, и вероятно ждут результат второй пробы.
    Ну дашка если что может маскотом у кротов стать и песенки петь перед матчами
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    karron
      karron, 19.09.2017 17:14
    +4
    PTN PNH, 19.09.2017 17:10
    Почему-то нигде нет инфы после какого матча была взята проба
    Інфи нема але це точно наполі в інших європейських матчах він не брав участі
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    Sasha3110
      Sasha3110, 19.09.2017 17:15
    +3
    Я думаю для Шахтёра его дисквалификация даже будет не смертельна,наоборот єто же супер!!!!Теперь будет Бутко играть в старте,молодой и перспективный идля сборной будет плюс в этом!!!
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    vipfishman
      vipfishman, 19.09.2017 17:16
    +2
    Команда Фейер Плей )))) " честная игра" у бамбасян в крови ... в крови Асятки Брагина ))))
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    prafesor
      prafesor, 19.09.2017 17:23
    +2
    А я рад, у основного защитника сборной наконец будет регулярная практика
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    Vitaliy_yatsenko
    Vitaliy_yatsenko, 19.09.2017 17:35
    +3
    Скоріше за все дійсно чекають результатів другої проби. Тому треба зачекати просто кілька днів.
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    bonv
      bonv, 19.09.2017 17:35
    +2
    Там в шахті походу всі на допінгу
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    aicraft1965
      aicraft1965, 19.09.2017 17:59
    +3
    bonv, 19.09.2017 17:35
    Там в шахті походу всі на допінгу
    И не только в шахте
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    Роман Амиго
      Роман Амиго, 19.09.2017 18:01
    +4
    Ну если это правда,то это будет конец карьеры,причем не очень красивый
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 19.09.2017 18:29
    +2
    Роман Амиго, 19.09.2017 18:01
    Ну если это правда,то это будет конец карьеры,причем не очень красивый
    ну, як футболіст він хороший, мабуть не заслужив, а як людина, то це для нього ще нормальне закінчення кар"єри .....до того ж хто йому винен, що він допінг жер (якщо звичайно вживав....може це й просто плітки)?
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    digital_summer
      digital_summer, 19.09.2017 18:40
    +3
    zhyr, 19.09.2017 18:29
    Може це й просто плітки)?
    Почти все слухи в футболе становятся явью. Потому что такое нахрен не придумаешь просто так, значит, есть для слухов реальная основа
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    mihaill2009
      mihaill2009, 19.09.2017 18:53
    +2
    Помнится как было с Фредом,он после первой пробы не только в чемпе играл а и с турками в ЛЕ.А тут Срну сразу убрали даже в игре с Черноморцем.Видимо,что то серьезное сожрал.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 19.09.2017 18:58
    +2
    Роман Амиго, 19.09.2017 18:01
    Ну если это правда,то это будет конец карьеры,причем не очень красивый
    Який гравець - такий кінець.
    Ссылка
    serge_12541123456
      serge_12541123456, 19.09.2017 19:15
    0
    mihaill2009, 19.09.2017 18:53
    Помнится как было с Фредом,он после первой пробы не только в чемпе играл а и с турками в ЛЕ.А тут Срну сразу убрали даже в игре с Черноморцем.Видимо,что то серьезное сожрал.
    Просто там бадягу про сборную затянуть можно было, а тут не канает. Плюс третий случай. Уже будут за жо...у брать. Думаю для Сырны это все. Впаяют от 2 лет. Реально думаю 3 будет. Ему уже 35.
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    serge_12541123456
      serge_12541123456, 19.09.2017 19:17
    +1
    bonv, 19.09.2017 17:35
    Там в шахті походу всі на допінгу
    Больше всех Палкин Но там что-то забористее
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 19.09.2017 19:27
    -1
    Даже если эта информация правдивая, то ничего странного в этом нет. Неужели народ думал, что все вокруг жрут стимуляторы, а в Украине нет? Если только в расее за прошлых год более 150 положительных проб, и это только официально подтвержденных, а сколько случаев припрятали? А у нас может даже поболее, нам- то информацию не докладывают, так, иногда что-то просочится... Но если это правда насчет Црны, то это сильный удар по имиджу Шахтера. Теперь их пасти будут с удвоенной бдительностью, в Европе, в Украине их трогать не будут...
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    salomon77717
      salomon77717, 19.09.2017 19:27
    +1
    Надо у Леона еще проверить
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