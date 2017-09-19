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Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с Лионом

Футболистов пришлось разнимать их партнерам по команде

  • 19.09.2017 16:32
  • 5413 просмотров
  • 14 комментария
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар

Форварды парижского ПСЖ Неймар и Эдисон Кавани едва не подрались в раздевалке после матча против «Лиона». Футболисты продолжили конфликт, начатый на поле, в раздевалке, где их пришлось разнимать одноклубникам.

В матче против «Лиона» Неймар хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар пробил Кавани, причем сделал это неудачно. До этого футболисты поспорили за право исполнить штрафной удар.

Причиной конфликта могли послужить финансовые бонусы, которые полагаются лучшему бомбардиру команды в сезоне.

Источник — L`Equipe

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Комментарии
    NICOLAOS1991
      NICOLAOS1991, 19.09.2017 17:07
    +11
    Неймар ведет себя, как маленький ребенок, у которого забрали его любимую игрушку. А чему мы удивляемся, если свое истинное лицо он показал, когда вокруг него была шумиха, связанная с переходом в ПСЖ.
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    ppYu74
      ppYu74, 19.09.2017 17:14
    0
    чес
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    fckldk
      fckldk, 19.09.2017 17:19
    +7
    В матче против «Лиона» Кавани хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар пробил Неймар
    А не навпаки хіба було?
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 19.09.2017 17:20
    +11
    В матче против «Лиона» Кавани хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар пробил Неймар.
    ----------------------------------
    Так вроде ж Кавани попал в перекладину и не забил ...
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 19.09.2017 17:21
    +14
    Парни, я тоже сначала опешил, но потом вспомнил на каком я ресурсе сейчас ...всё ок .
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    napalm931
      napalm931, 19.09.2017 17:31
    +1
    Ну,а что он хотел ,думал придет в команду и будет звездой
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    iniesta73
      iniesta73, 19.09.2017 18:03
    +3
    Самое главное,что теперь хоть Месси не мешает,его великой карьере))
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    justhateme
      justhateme, 19.09.2017 18:11
    +3
    Пенальти бил же Кавани. А потом Неймар отобрал штрафной. А потом они чуть не подрались. А потом Неймар отписался от Кавани в инстаграме. А потом они поехали на базу и засадили друг другу. Побольше бы таких классных новостей, спорт.уа.
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    superfansoccer
      superfansoccer, 19.09.2017 18:20
    +1
    Если честно, то Кавани бокопор. Из того количества моментов, которые ему создает команда, любой другой форвард из топ 5-7 команд АПЛ забивал бы не меньше. Он постоянно тянет оделяло на себя, а там где надо, не может дать нормальный пас. С Лионом не забил пенальти, с Лионом не смог дать нормальную передачу свободному в центре игроку. Често говоря, Кавани валенок
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    sergbarsa
      sergbarsa, 19.09.2017 18:23
    0
    ахах хорошо что это не в Барсе,кстати Неймар на тренировке было на Семеду кидался за грубый подкат
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    FF
      FF, 19.09.2017 18:34
    +2
    Ребят, а какая альтернатива спорт.уа? Нету же другого толковей в стране. Только не говорите что футбол.уа
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    sergbarsa
      sergbarsa, 19.09.2017 18:34
    0
    с др стороны Неймар у них главная звезда(весь Париж праздновал),руководство могло сразу предупредить Кавани кто главный и стандарты давать бить Неймару,или если он сам уступит (как это было по сути в Барсе с Месси).Ну раз у них 2 равные звезды то здесь конфликт
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    MBTUkraine
      MBTUkraine, 19.09.2017 19:14
    0
    FF, 19.09.2017 18:34
    Ребят, а какая альтернатива спорт.уа? Нету же другого толковей в стране. Только не говорите что футбол.уа
    Можна спробувати юа-футбол.ком або ж футбум.ком.
    Правда, мене особисто, на останньому сайті дуже напрягає їхня супер-нав'язлива реклама ставок.
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    eugenefromkings
    online
      eugenefromkings, 19.09.2017 19:38
    0
    А закончится всё тем, что Кавани продадут в другой клуб,или отдадут в аренду, в какой нибудь условный Монако, лишь бы Неймару хорошо было в Париже!
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