Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с Лионом

Форварды парижского ПСЖ Неймар и Эдисон Кавани едва не подрались в раздевалке после матча против «Лиона». Футболисты продолжили конфликт, начатый на поле, в раздевалке, где их пришлось разнимать одноклубникам.
В матче против «Лиона» Неймар хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар пробил Кавани, причем сделал это неудачно. До этого футболисты поспорили за право исполнить штрафной удар.
Причиной конфликта могли послужить финансовые бонусы, которые полагаются лучшему бомбардиру команды в сезоне.
Источник — L`Equipe
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А не навпаки хіба було?
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Так вроде ж Кавани попал в перекладину и не забил ...
Правда, мене особисто, на останньому сайті дуже напрягає їхня супер-нав'язлива реклама ставок.
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