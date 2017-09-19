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Защитник Ворсклы признан игроком месяца в Украине

Николай Матвиенко с пятой попытки поднялся на первое место в опросе проекта Золотой Талант

  • 19.09.2017 16:19
  • 1658 просмотров
  • 3 комментария
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Защитник Ворсклы признан игроком месяца в Украине

Защитник Ворсклы Николай Матвиенко признан лучшим футболистом августа в Украине в возрастной категории U-21. Таковы итоги традиционного ежемесячного опроса проекта Золотой Талант, в котором принимает участие более 100 тренеров, экспертов, известных в прошлом футболистов и журналистов.

Начиная с 2013 года, впервые игроком месяца U-21 в Украине стал представитель Ворсклы. Для Матвиенко это признание тоже дебютное, но в 2017 году он стабильно попадал в топ-5 месяца — в марте (2-е место), апреле (3-е), мае (2-е) и июле (4-е).

Уроженец Крыма, который прошел обучение в академии Шахтера, летом перешел в Ворсклу на правах аренды. А весной на таких же условиях играл за Карпаты.

Матвиенко опередил двух футболистов Динамо и своих партнеров по национальной команде Украины — Виктора Цыганкова и Артема Беседина, которые признавались игроками месяца ранее. Четвертый в списке — Виктор Коваленко, лучший футболист Украины категории U-21 по итогам 2016 года. Увы, в 2017-м он играет не так ярко.

Замкнул топ-пятерку нападающий Звезды Максим Прядун, который в августе забил два гола в Премьер-лиге. Он потеснил Владимира Шепелева и оказался единственным среди лидеров этого опроса, кто еще не играл в национальной сборной.

 

Источник — Золотой талант Украины

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 19.09.2017 16:57
    +7
    Мда... Забрати б їх(матвієнко і бутко) в динамо, всеодно вони шахті не потрібні. Була б бомба-граната. А то понаберають піваричів з кендзьорами. Свої ж є, йопта... І збірній буде гуд.
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    samird
      samird, 19.09.2017 18:15
    +2
    Elblanko, 19.09.2017 16:57
    Мда... Забрати б їх(матвієнко і бутко) в динамо, всеодно вони шахті не потрібні. Була б бомба-граната. А то понаберають піваричів з кендзьорами. Свої ж є, йопта... І збірній буде гуд.

    Неужели непонятно, что там костьми лягут, но не продадут?
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    acrobat2
      acrobat2, 19.09.2017 19:03
    0
    Так Динамо своих хороших игроков тоже отдает- им они не нужны, у них на этих позициях "хорошие" игроки
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