Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На стадионе Челси фанатов поят тайским пивом

За сезон на «Стэмфорд Бридж» реализуется более 330 тысяч литров пенного напитка

  • 19.09.2017 16:13
  • 667 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Футбольный клуб «Челси» на два года продлил отношения со своим официальным партнером, пивным брендом «Сингха».

Соглашение подразумевает продление длительных партнёрских отношений, которые начались в 2010 году. Пиво «Сингха» подают исключительно на «Стэмфорд Бридж», и каждый сезон на домашнем стадионе «синих» реализуется более 330 000 литров пива.

«Челси» посетил «Сингха» в Тайланде во время матчей в 2011, в 2013 и в 2015 году, а также во время турне клубной Академии в Бангкоке в 2012 году.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.