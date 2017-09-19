На стадионе Челси фанатов поят тайским пивом

Футбольный клуб «Челси» на два года продлил отношения со своим официальным партнером, пивным брендом «Сингха».

Соглашение подразумевает продление длительных партнёрских отношений, которые начались в 2010 году. Пиво «Сингха» подают исключительно на «Стэмфорд Бридж», и каждый сезон на домашнем стадионе «синих» реализуется более 330 000 литров пива.

«Челси» посетил «Сингха» в Тайланде во время матчей в 2011, в 2013 и в 2015 году, а также во время турне клубной Академии в Бангкоке в 2012 году.