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Срна тренируется в общей группе

Защитник «Шахтера» готовится к матчу с «Зиркой»

  • 19.09.2017 15:58
  • 1833 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Shakhtar.com
© Shakhtar.com

Капитан «горняков» Дарио Срна принял участие в утреннем занятии, которое состоялось на базе в «Святошино». 35-летний защитник, пропустивший игру против «Черноморца», занимался в общей группе наравне со всеми.

Отметим, что в СМИ ранее была информация о том, что матч с «Черноморцем» Срна пропустил, якобы, из-за положительной допинг-пробы. «Шахтер» информацию о Срне пока никак не прокомментировал. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.09.2017 16:02
    -4
    Не позитивній допінг пробі, а чувак був під кайфом, таку інфу поришили ряд смі. Походу Даріо відкапали і все гуд. Це саме колись і з раком було, команда наріків
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    WADO-1976
      WADO-1976, 19.09.2017 16:06
    +7
    vitaha33, 19.09.2017 16:02
    Не позитивній допінг пробі, а чувак був під кайфом, таку інфу поришили ряд смі. Походу Даріо відкапали і все гуд. Це саме колись і з раком було, команда наріків
    Может у тебя и ссылочки на "таку інфу поришили ряд смі" есть ? Поделись !
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 19.09.2017 16:07
    +4
    vitaha33, 19.09.2017 16:02
    Не позитивній допінг пробі, а чувак був під кайфом, таку інфу поришили ряд смі. Походу Даріо відкапали і все гуд. Це саме колись і з раком було, команда наріків
    Наверно в одной палате вас откапали!
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    уух
      уух, 19.09.2017 16:12
    +1
    WADO-1976, 19.09.2017 16:06

    Может у тебя и ссылочки на "таку інфу поришили ряд смі" есть ? Поделись !
    а самому набрать нужные слова в поисковой строке браузера кротячий этикет не позволяет?
    или за разведением срача на ветках просто не хватает времени?
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    vipfishman
      vipfishman, 19.09.2017 16:18
    0
    WADO-1976, 19.09.2017 16:06
    vitaha33, 19.09.2017 16:02
    Не позитивній допінг пробі, а чувак був під кайфом, таку інфу поришили ряд смі. Походу Даріо відкапали і все гуд. Це саме колись і з раком було, команда наріків

    Может у тебя и ссылочки на "таку інфу поришили ряд смі" есть ? Поделись !
    Дегенератушка, ты уже выполз из запоя после удачной игры бамбасян в Одессе ? Почему до сих пор не освобождаешь свою родной край от братье-дебилов? Под Диканькой на диване бамбасянам спокойнее?
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    serge_2455666433
      serge_2455666433, 19.09.2017 16:23
    +2
    Допинг выводит. Но это же он в сборной подхватил? Ой, он уже 2 года там не играет Как неудобно получилось
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 19.09.2017 16:27
    +3
    Ну а че ему нельзя тренится,- ща откроют вторую пробу, и если и она положительная , то старой хорватской певунье, можно начинать карьеру в каком нибудь кабаре
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.09.2017 16:31
    +2
    Це просто безславний кінець славної кар'єри, і якщо підтвердиться, то можуть зарахувати поразку з наполі, а це вже дуже недобре, а так як проблема допінга в шахті невперше (рибка, фред), то шахта може відгребти по повній
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 19.09.2017 16:42
    +6
    Кстати, кроты, а вы уже готовы кричать что это Суркис в пробирку сЫрне нас*ал
    А кто где ж это видано что б игроки восточной барселоны допинг хавали......ой видно
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    AlexDSan
      AlexDSan, 19.09.2017 16:45
    0
    vitaha33, 19.09.2017 16:31
    Це просто безславний кінець славної кар'єри, і якщо підтвердиться, то можуть зарахувати поразку з наполі, а це вже дуже недобре, а так як проблема допінга в шахті невперше (рибка, фред), то шахта може відгребти по повній
    Якщо не помиляюсь, то технічна поразка може бути призначена, якщо на полі підчас матчу було як мінімум два чи три гравці. Через одного такого не роблять. А про системність допінгу у копанки.. хз. Можливо і отримає нагоріхи.
    Ссылка
    PTN PNH
      PTN PNH, 19.09.2017 16:53
    0
    https://football24.ua/ru/uefa_prokommentiroval_doping_skandal_vokrug_srny_n
    406887/

    Похоже на правду,т.к. УЕФА не опровергло,а как обычно вуалирует
    Ссылка
    уух
      уух, 19.09.2017 17:00
    -1
    dinamoliga, 19.09.2017 16:42
    Кстати, кроты, а вы уже готовы кричать что это Суркис в пробирку сЫрне нас*ал
    нет, он подкинул Дарье обоссаную шубу
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 19.09.2017 17:02
    +1
    уух, 19.09.2017 17:00
    dinamoliga, 19.09.2017 16:42
    Кстати, кроты, а вы уже готовы кричать что это Суркис в пробирку сЫрне нас*ал

    нет, он подкинул Дарье обоссаную шубу

    Ну тогда мне даже страшно представить каким образом допинг в сЫрне оказался
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.09.2017 18:08
    0
    AlexDSan, 19.09.2017 16:45
    vitaha33, 19.09.2017 16:31
    Це просто безславний кінець славної кар'єри, і якщо підтвердиться, то можуть зарахувати поразку з наполі, а це вже дуже недобре, а так як проблема допінга в шахті невперше (рибка, фред), то шахта може відгребти по повній

    Якщо не помиляюсь, то технічна поразка може бути призначена, якщо на полі підчас матчу було як мінімум два чи три гравці. Через одного такого не роблять. А про системність допінгу у копанки.. хз. Можливо і отримає нагоріхи.
    можливо і так, але після ігор єврокубків дорінг-тест проходять 2 гравці, дисквал якщо обидва попадуть? Можуть в наступній грі взяти в інших виконавців, і якщо знайдуть в ще когось..? Я не сильний в цій темі...
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 19.09.2017 19:31
    0
    Вряд ли Дарио тренировался бы, будь верной причина, обсуждаемая некоторыми СМИ и многими фанами.
    Скорее всего - эта информация - "большая серая водоплавающая птица"...
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