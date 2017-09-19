Срна тренируется в общей группе

Капитан «горняков» Дарио Срна принял участие в утреннем занятии, которое состоялось на базе в «Святошино». 35-летний защитник, пропустивший игру против «Черноморца», занимался в общей группе наравне со всеми.
Отметим, что в СМИ ранее была информация о том, что матч с «Черноморцем» Срна пропустил, якобы, из-за положительной допинг-пробы. «Шахтер» информацию о Срне пока никак не прокомментировал.
Источник — Sport.ua
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Может у тебя и ссылочки на "таку інфу поришили ряд смі" есть ? Поделись !
или за разведением срача на ветках просто не хватает времени?
Не позитивній допінг пробі, а чувак був під кайфом, таку інфу поришили ряд смі. Походу Даріо відкапали і все гуд. Це саме колись і з раком було, команда наріків
Может у тебя и ссылочки на "таку інфу поришили ряд смі" есть ? Поделись !
А кто где ж это видано что б игроки восточной барселоны допинг хавали......ой видно
406887/
Похоже на правду,т.к. УЕФА не опровергло,а как обычно вуалирует
Кстати, кроты, а вы уже готовы кричать что это Суркис в пробирку сЫрне нас*ал
нет, он подкинул Дарье обоссаную шубу
Ну тогда мне даже страшно представить каким образом допинг в сЫрне оказался
Це просто безславний кінець славної кар'єри, і якщо підтвердиться, то можуть зарахувати поразку з наполі, а це вже дуже недобре, а так як проблема допінга в шахті невперше (рибка, фред), то шахта може відгребти по повній
Якщо не помиляюсь, то технічна поразка може бути призначена, якщо на полі підчас матчу було як мінімум два чи три гравці. Через одного такого не роблять. А про системність допінгу у копанки.. хз. Можливо і отримає нагоріхи.
Скорее всего - эта информация - "большая серая водоплавающая птица"...
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