Срна тренируется в общей группе

Капитан «горняков» Дарио Срна принял участие в утреннем занятии, которое состоялось на базе в «Святошино». 35-летний защитник, пропустивший игру против «Черноморца», занимался в общей группе наравне со всеми.

Отметим, что в СМИ ранее была информация о том, что матч с «Черноморцем» Срна пропустил, якобы, из-за положительной допинг-пробы. «Шахтер» информацию о Срне пока никак не прокомментировал.