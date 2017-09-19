Лучі — лайнсменам: «Не бійтеся брати на себе відповідальність»

18 вересня у Будинку футболу пройшов семінар для арбітрів та асистентів арбітра Прем’єр-ліги. Профільний комітет національної асоціації запросив офіційних осіб матчу Прем’єр-ліги на щомісячну робочу зустріч, яка є частиною підготовки до майбутніх матчів чемпіонату сезону 2017/2018 років.



Протягом семінару представники елітного вітчизняного арбітражу мали можливість проаналізувати рішення, прийняті під час матчів 5-9 турів чемпіонату України поточного сезону. Задля цього Комітет арбітрів ФФУ приготував для слухачів низку відеокліпів з останніх поєдинків із цікавими для арбітражу ігровими епізодами.



Окрему увагу голова Комітету Лучано Лучі акцентував на необхідності підвищення якості командної роботи арбітрів та асистентів арбітра. «Ризикуйте і робіть підказки арбітрам у випадках, якщо у вас краща позиція для трактування тих чи інших епізодів. Не бійтеся брати на себе відповідальність», - звернувся до лайнсменів очільник Комітету арбітрів.



Наступного дня офіційні особи матчу склали тест ФІФА з фізичної підготовки на території столичного спортивного комплексу «Атлет».