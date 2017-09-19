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Александр СОПКО: «Относительно Срны скоро Шахтер все объяснит»

Специалист поделился мнением о происходящем в донецком клубе

  • 19.09.2017 15:47
  • 4130 просмотров
  • 3 комментария
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UkraineFootball.net. Александр Сопко
© UkraineFootball.net. Александр Сопко

Экс-игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением о ситуации в донецком «Шахтере». Ранее сообщалось, что капитан команды Дарио Срна мог пропустить матч 9 тура УПЛ против «Черноморца» из-за положительной долпинг-пробы.

— Шахтер, который споткнулся в матче с Черноморцем, действительно может поменять планы в Лиге чемпионов после победы над Наполи, о чем пишут некоторые СМИ?
— Руководство Шахтера не станет менять задачи после каждого поединка Лиги чемпионов. Цель горняков очевидна — пройти в турнире как можно дальше, но сделать это шаг  за шагом. Горняки попали в тяжелую группу, в которой теперь многое будет зависеть от матча Шахтера в Неаполе, и от двух сражений с Фейеноордом.

— В последние дни появились слухи вокруг персоны капитана Шахтера Дарио Срны. Вы верите в эту информацию?
— О таком говорит только пресса. Специалисты молчат, потому что нужно запастись терпением. Скоро Шахтер все объяснит. Это щепетильный вопрос. Поспешишь на него ответить, все скажут: что-то подозрительно быстро начали оправдываться, затянешь — скажут, что скрываешь какую-то информацию.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 19.09.2017 16:30
    +3
    Гениально , то есть матчи с Мансити он вообще в расчет не берет, там можно сливать
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    stalhim
    stalhim, 19.09.2017 17:13
    +7
    Спешить нельзя, Срна стоит у черного хода возле двери УЕФА с чемоданами: возьмут или не возьмут - вот в чём вопрос
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    Elblanko
      Elblanko, 19.09.2017 18:38
    -2
    Не так проти срни, як за(обома руками) Бутка. А сопко шось наморосив...
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