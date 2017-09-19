Александр СОПКО: «Относительно Срны скоро Шахтер все объяснит»

Экс-игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением о ситуации в донецком «Шахтере». Ранее сообщалось, что капитан команды Дарио Срна мог пропустить матч 9 тура УПЛ против «Черноморца» из-за положительной долпинг-пробы.

— Шахтер, который споткнулся в матче с Черноморцем, действительно может поменять планы в Лиге чемпионов после победы над Наполи, о чем пишут некоторые СМИ?

— Руководство Шахтера не станет менять задачи после каждого поединка Лиги чемпионов. Цель горняков очевидна — пройти в турнире как можно дальше, но сделать это шаг за шагом. Горняки попали в тяжелую группу, в которой теперь многое будет зависеть от матча Шахтера в Неаполе, и от двух сражений с Фейеноордом.

— В последние дни появились слухи вокруг персоны капитана Шахтера Дарио Срны. Вы верите в эту информацию?

— О таком говорит только пресса. Специалисты молчат, потому что нужно запастись терпением. Скоро Шахтер все объяснит. Это щепетильный вопрос. Поспешишь на него ответить, все скажут: что-то подозрительно быстро начали оправдываться, затянешь — скажут, что скрываешь какую-то информацию.