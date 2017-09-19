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Космин Контра возглавил сборную Румынии по футболу

Румынский специалист сменил немецкого тренера Кристофа Даума

  • 19.09.2017 15:41
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marca.com. Космин Контра
© marca.com. Космин Контра

Вместо немца Кристофа Даума главным тренером сборной Румынии назначен 41-летний Космин Контра, подписавший с национальной ассоциацией двухлетний контракт.

Бывший правый защитник, в 1996-2010 годах проведший за национальную команду 73 матча, покинет пост наставника бухарестского «Динамо», чтобы возглавить сборную. Румыны занимают четвертое место в группе E отбора ЧМ-2018 и уже лишились шансов поехать в Россию. Основной задачей Контры будет попадание в финальную стадию ЕВРО-2020.

«Это была во всех смыслах моя мечта, и она сбылась, - сказал Контра. - Надеюсь не разочаровать тех, кто меня выбрал. Верю в то, что я делаю и даю игрокам. Полностью уверен, что мы сможем выйти на ЕВРО-2020 и вернуться в высший свет футбола».

В бытность игроком уроженец Тимишоары выступал за «Политехнику», бухарестское «Динамо», «Алавес», «Милан», «Атлетико», «Вест Бромвич» и «Хетафе». В составе сборной играл на ЕВРО-2000 и ЕВРО-2008.

Став тренером в 2010 году, Контра успел поработать в Румынии, Испании и Китае. Под его руководством «Петролул» завоевал Кубок Румынии-2012/13, а бухарестское «Динамо» - Кубок румынской лиги в прошлом сезоне. В октябре румыны завершат Европейскую квалификацию ЧМ-2018 матчами с Казахстаном и Данией.

Источник — УЕФА

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