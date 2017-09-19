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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Контратаки становятся фишкой Шахтера»

В матче с «Наполи» донецкая команда сыграла идеально, считает специалист

  • 19.09.2017 15:20
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением относительно домашнего триумфа «Шахтера» в поединке Лиги чемпионов против «Наполи» (2:1).

- «Шахтер», по сути, сыграл идеально. Если бы еще не подкат Степаненко, после которого назначили пенальти... Мне кажется, «Наполи» помешало то, что о них писали как о фаворитах. Плюс Пятову надо сказать спасибо, что победили. Надо отметить игру «Шахтера» и те моменты возле своих ворот, которые тащил вратарь «горняков». А контратаки для украинской команды - уже, наверное, фишка. «Шахтеру» игра давалась потому, что «Наполи» исповедует открытый футбол. Сами знаете, как в Украине играют против «горняков» — забились все в штрафную и сидят. Для «Шахтера» - игра с «Наполи» идеальна, особенно, учитывая выступление Тайсона. Гости атаковали, а украинцы искали моменты в контратаках.

Источник — ТК Футбол

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