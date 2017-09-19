Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Заявка Динамо Киев на Юношескую Лигу УЕФА

Молодежная команда киевлян подала заявку на участие в еврокубке

  • 19.09.2017 15:01
  • 321 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Заявка Динамо Киев на Юношескую Лигу УЕФА

Стала известна заявка «Динамо» U-19 на матчи Юношеской лиги УЕФА сезона 2017/18.

Отметим, что в заявку попали три футболиста 1998 года рождения – Иван Калюжный, Владислав Дубинчак и Николай Шапаренко.

Голкиперы (6):

Владислав Закорский (17/02/2000)
Владислав Петрусь (24/02/1999)
Евгений Пацкан (26/01/2000)
Артем Малыш (15/07/2000)
Владислав Кучерук (14/02/1999)
Валентин Моргун (10/08/2001)

Защитники (11):

Богдан Чуев (23/02/2000)
Александр Сирота (11/06/2000)
Владислав Дубинчак (01/07/1998)
Илья Малышкин (10/03/2000)
Денис Попов (17/02/1999)
Кристиан Биловар (05/02/2001)
Виталий Миколенко (29/05/1999)
Александр Мельник (10/02/2000)
Тарас Дмитрук (09/03/2000)
Даниил Хондак (19/04/2001)
Максим Мельничук (18/09/1999)

Полузащитники (16):

Артур Ващишин (11/06/2000)
Владислав Наумец (07/03/1999)
Клим Приходько (09/02/2000)
Денис Янаков (01/01/1999)
Георгий Цитаишвили (18/11/2000)
Сергей Булеца (16/02/1999)
Богдан Билошевский (12/01/2000)
Николай Шапаренко (04/10/1998)
Иван Калюжный (21/01/1998)
Максим Духан (03/02/2000)
Юрий Козыренко (27/11/1999)
Вадим Мащенко (26/07/2000)
Станислав Сорокин (03/05/2000)
Ярослав Надольский (01/03/2001)
Викентий Волошин (17/04/2001)
Артем Мильченко (22/07/2000)

Нападающие (6):

Дмитрий Ефименко (30/08/2001)
Максим Завгородний (23/04/2001)
Евгений Исаенко (07/08/2000)
Даниил Сухоручко (21/02/2000)
Михаил Плохотнюк (12/03/1999)
Олег Лыга (27/05/1999)

Источник — Динамомания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.