Заявка Динамо Киев на Юношескую Лигу УЕФА

Стала известна заявка «Динамо» U-19 на матчи Юношеской лиги УЕФА сезона 2017/18.
Отметим, что в заявку попали три футболиста 1998 года рождения – Иван Калюжный, Владислав Дубинчак и Николай Шапаренко.
Голкиперы (6):
Владислав Закорский (17/02/2000)
Владислав Петрусь (24/02/1999)
Евгений Пацкан (26/01/2000)
Артем Малыш (15/07/2000)
Владислав Кучерук (14/02/1999)
Валентин Моргун (10/08/2001)
Защитники (11):
Богдан Чуев (23/02/2000)
Александр Сирота (11/06/2000)
Владислав Дубинчак (01/07/1998)
Илья Малышкин (10/03/2000)
Денис Попов (17/02/1999)
Кристиан Биловар (05/02/2001)
Виталий Миколенко (29/05/1999)
Александр Мельник (10/02/2000)
Тарас Дмитрук (09/03/2000)
Даниил Хондак (19/04/2001)
Максим Мельничук (18/09/1999)
Полузащитники (16):
Артур Ващишин (11/06/2000)
Владислав Наумец (07/03/1999)
Клим Приходько (09/02/2000)
Денис Янаков (01/01/1999)
Георгий Цитаишвили (18/11/2000)
Сергей Булеца (16/02/1999)
Богдан Билошевский (12/01/2000)
Николай Шапаренко (04/10/1998)
Иван Калюжный (21/01/1998)
Максим Духан (03/02/2000)
Юрий Козыренко (27/11/1999)
Вадим Мащенко (26/07/2000)
Станислав Сорокин (03/05/2000)
Ярослав Надольский (01/03/2001)
Викентий Волошин (17/04/2001)
Артем Мильченко (22/07/2000)
Нападающие (6):
Дмитрий Ефименко (30/08/2001)
Максим Завгородний (23/04/2001)
Евгений Исаенко (07/08/2000)
Даниил Сухоручко (21/02/2000)
Михаил Плохотнюк (12/03/1999)
Олег Лыга (27/05/1999)
Источник — Динамомания
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