Тайсон также стал бразильским сотником Шахтера

В Одессе Тайсон становится 9-м бразильським легионером, проведшим 100 матчей за «Шахтер» в чемпионатах Украины.
Дебют же Тайсона в составе донецкого клуба состоялся 10 марта 2013 года в Полтаве, когда вместе с одноклубниками бразилец одержал викторию над «Ворсклой».
И только в Одессе прервалась традиция, когда команда Тайсона не победила во время его юбилейного поединка в составе горняков в элитном дивизионе.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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