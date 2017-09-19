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Тайсон также стал бразильским сотником Шахтера

Тайсон становится 9-м бразильським легионером, проведшим 100 матчей за «Шахтер» в чемпионатах

  • 19.09.2017 14:56
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

В Одессе Тайсон становится 9-м бразильським легионером, проведшим 100 матчей за «Шахтер» в чемпионатах Украины.

Дебют же Тайсона в составе донецкого клуба состоялся 10 марта 2013 года в Полтаве, когда вместе с одноклубниками бразилец одержал викторию над «Ворсклой».

И только в Одессе прервалась традиция, когда команда Тайсона не победила во время его юбилейного поединка в составе горняков в элитном дивизионе.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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