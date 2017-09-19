Количество заявок на билеты на ЧМ-2018 приблизилось к одному миллиону

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер сообщил, что на финал чемпионата мира в России подано 83 тысячи заявок.
– По количеству заявок лидируют болельщики из России. Наибольший интерес проявлен к матчу открытия и финалу. На открытие подано 60 тысяч заявок, на финал – 83 тысячи. Мы очень удовлетворены количеством заявок. На данный момент количество приблизилось к одному миллиону. Наибольшее количество (зарубежных) заявок – Аргентина, Мексика, США и Китай, – сказал Эллер.
Добавим, что ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля.
Источник — Р-Спорт
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Эм,ты идиот? Зачем ты это здесь написал? Может меня заминусят, но я не хочу что бы сб.Украины ехала на Россию. Переживу как-то одним ЧМ без наших. А вот как вас дрючить там будут, ой хочу смотреть и радоваться)
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