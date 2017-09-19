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Количество заявок на билеты на ЧМ-2018 приблизилось к одному миллиону

Больше всего заявок на финальный матч

  • 19.09.2017 14:50
  • 145 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФИФА
© ФИФА

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер сообщил, что на финал чемпионата мира в России подано 83 тысячи заявок.

– По количеству заявок лидируют болельщики из России. Наибольший интерес проявлен к матчу открытия и финалу. На открытие подано 60 тысяч заявок, на финал – 83 тысячи. Мы очень удовлетворены количеством заявок. На данный момент количество приблизилось к одному миллиону. Наибольшее количество (зарубежных) заявок – Аргентина, Мексика, США и Китай, – сказал Эллер.

Добавим, что ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    z559100z
    online
      z559100z, 19.09.2017 15:20
    0
    Зарегистрировался на три матча, но это ещё не даёт уверенности в том, что попадём большой семьёй хотя бы на один из них. Жду жеребьёвку билетов после 12 октября и молюсь, чтобы удача выпала на все три. Абсолютно другие условия принятия заявок, если на КК - 2017 можно просто было завести карту visa и это давало преимущество в покупке билетов, то сейчас сумасшедший спрос отменяет все прежние льготы. Все флаги в гости к нам, конечно кроме сине - жёлтого флага, символа даунизма
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    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 19.09.2017 15:23
    0
    z559100z, 19.09.2017 15:20
    Зарегистрировался на три матча, но это ещё не даёт уверенности в том, что попадём большой семьёй хотя бы на один из них. Жду жеребьёвку билетов после 12 октября и молюсь, чтобы удача выпала на все три. Абсолютно другие условия принятия заявок, если на КК - 2017 можно просто было завести карту visa и это давало преимущество в покупке билетов, то сейчас сумасшедший спрос отменяет все прежние льготы. Все флаги в гости к нам, конечно кроме сине - жёлтого флага, символа даунизма
    так какого ж куя ты срешь на уркопаблике?
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    alexbil
    online
      alexbil, 19.09.2017 15:30
    0
    z559100z, 19.09.2017 15:20
    Зарегистрировался на три матча, но это ещё не даёт уверенности в том, что попадём большой семьёй хотя бы на один из них. Жду жеребьёвку билетов после 12 октября и молюсь, чтобы удача выпала на все три. Абсолютно другие условия принятия заявок, если на КК - 2017 можно просто было завести карту visa и это давало преимущество в покупке билетов, то сейчас сумасшедший спрос отменяет все прежние льготы. Все флаги в гости к нам, конечно кроме сине - жёлтого флага, символа даунизма

    Эм,ты идиот? Зачем ты это здесь написал? Может меня заминусят, но я не хочу что бы сб.Украины ехала на Россию. Переживу как-то одним ЧМ без наших. А вот как вас дрючить там будут, ой хочу смотреть и радоваться)
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