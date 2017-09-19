Андрей ШЕВЧЕНКО: «Опыт Воронина нам поможет»

Новым селекционером сборной Украины стал ее бывший нападающий Андрей Воронин. Впечатлениями о назначении поделился главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

«Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной, — сказал Шевченко. — Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет».

В штабе национальной команды в данный момент работает один скаут — Владимир Онищенко. В его поле зрения находятся футболисты, выступающие в чемпионате Украины.