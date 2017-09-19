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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Опыт Воронина нам поможет»

Наставник сборной Украины прокомментировал назначение нового селекционера

  • 19.09.2017 14:46
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

Новым селекционером сборной Украины стал ее бывший нападающий Андрей Воронин. Впечатлениями о назначении поделился главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

«Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной, — сказал Шевченко. — Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет».

В штабе национальной команды в данный момент работает один скаут — Владимир Онищенко. В его поле зрения находятся футболисты, выступающие в чемпионате Украины.

Источник — zbirna.com

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