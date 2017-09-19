ЭДМАР: «Я все равно вернусь в Харьков»

Опять покидает Украину Эдмар: хавбек «Металлиста-1925» отправляется за океан. В этом сезоне на уровне Второй лиги экс-игрок сборной Украины провел 9 матчей за харьковчан и отметился двумя голами. К тому же, Эдмар был капитаном команды. После улаживания всех бытовых дел собирается снова вернуться в Харьков и помочь «Металлисту-1925» уже в весенних матчах.

«Я на этой неделе уже уезжаю в Америку. Но я не скажу «до свидания», я скажу: «До скорых встреч», потому что думаю, что вернусь все равно», — отметил Эдмар.