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Финал Лиги чемпионов 2018/2019 пройдет в Баку

Новая арена мадридского «Атлетико» не подошла под требования УЕФА

  • 19.09.2017 14:16
  • 924 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 состоится на стадионе «Олимпийский» в Баку.

На проведение решающего матча Лиги чемпионов претендовал новый стадион мадридского «Атлетико» «Метрополитано», но как оказалось, он не подходит под требования УЕФА по количеству ВИП-мест.

Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на киевском НСК «Олимпийский».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 19.09.2017 14:54
    0
    Киев, потом Баку, круто)
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    z559100z
    online
      z559100z, 19.09.2017 15:03
    0
    Был на этом стадионе. Расстоянием от трибун до поля очень старые "Лужники" напоминает. Далековато. Лучше бы финалы Лиги чемпионов проводить без беговых дорожек. Но, как бы там не было, поздравляю Баку. Желаю провести финал на самом высшем уровне.
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