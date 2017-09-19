Финал Лиги чемпионов 2018/2019 пройдет в Баку

Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 состоится на стадионе «Олимпийский» в Баку.
На проведение решающего матча Лиги чемпионов претендовал новый стадион мадридского «Атлетико» «Метрополитано», но как оказалось, он не подходит под требования УЕФА по количеству ВИП-мест.
Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на киевском НСК «Олимпийский».
Источник — Sport.ua
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