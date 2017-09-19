Шахтер готовится к матчу с Зиркой без Кривцова и Малышева

«Шахтер» начал подготовку к матчу 10-го тура национального чемпионата с «Зиркой».

Соперник «горняков» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 8 очков. В последних двух встречах «Зирка» уступила с одинаковым счетом 0:1 («Черноморцу» и «Мариуполю») и наверняка будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с чемпионом Украины. Тем более за всю историю противостояния команда из Кропивницкого лишь дважды отбирала очки у «Шахтера» – в 1998 и 2000 годах.

Утреннюю сессию Паулу Фонсека построил на игровых упражнениях с добавлением тактических элементов. Для футболистов, участвовавших в матче с «Черноморцем», была предусмотрена программа восстановления. Остальные получили в конце дополнительную нагрузку в фитнес-центре. Сергей Кривцов и Максим Малышев занимаются индивидуально под присмотром сотрудников медицинской службы клуба.