Жабченко будет работать на матчах чемпионата Крыма

Симферопольский арбитр Анатолий Жабченко будет судить матчи чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза начиная с шестого тура.
Ранее арбитр обслуживал матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, квалификационных раундов чемпионата мира, юношеского и молодежного чемпионатов Европы, юношеской лиги УЕФА.
Напомним, Жабченко был включен в базу сайта «Миротворец». Арбитра обвиняли в том, что он ездил в Крым через Москву, то есть, незаконно пересекая государственную границу Украины.
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