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Кучер вызван в сборную Украины на матчи против Косово и Хорватии 15:30 — Willian87 вижу ты разбираешься в футболе) кстати рыжий указал таких как ты кастрировать, чтоб не дай бог не... 15:27 — Willian87 кто то дочитал этот маразм ? он тут по теме написал или как обычно мимо? 15:25 — wado-1976 Жесть ! У дуркофанов вообще крышу снесло ! У нас два матча ,с Косово и Хорватией ! Не помню то...

Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины 15:29 — andrea78 Ви читати вмієте? "38-летний специалист будет просматривать матчи кандидатов в сборную за ру...

Жабченко будет работать на матчах чемпионата Крыма 15:29 — z559100z Арбитр вроде как из Крыма, видит как там всё улучшается. И как любой нормальный человек ищет для ...

Під мікроскопом: Гран Прі Сінгапуру 15:23 — andrea78 От олені. Таку гонку пролюбити. Мерси в кваліфікації програли в одні ворота, а вони їм гонку пода...