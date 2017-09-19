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Жабченко будет работать на матчах чемпионата Крыма

Симферопольский арбитр начнет обслуживать поединки начиная с 6-го тура

  • 19.09.2017 13:18
  • 756 просмотров
  • 3 комментария
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КФС. Анатолий Жабченко
© КФС. Анатолий Жабченко

Симферопольский арбитр Анатолий Жабченко будет судить матчи чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза начиная с шестого тура.

Ранее арбитр обслуживал матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, квалификационных раундов чемпионата мира, юношеского и молодежного чемпионатов Европы, юношеской лиги УЕФА.

Напомним, Жабченко был включен в базу сайта «Миротворец». Арбитра обвиняли в том, что он ездил в Крым через Москву, то есть, незаконно пересекая государственную границу Украины.

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Комментарии
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 19.09.2017 13:25
    +4
    после еврокубков и европервенств чемпионат окупированной територии сколенвстановцами - однозначно шаг вперед!
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    killiastorm
      killiastorm, 19.09.2017 14:22
    0
    Фамілія відповідна.
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    z559100z
    online
      z559100z, 19.09.2017 15:29
    0
    Арбитр вроде как из Крыма, видит как там всё улучшается. И как любой нормальный человек ищет для себя и семьи спокойствия и комфорта. Естественное желание для обыкновенного человека. Ни хвалить, ни осуждать его не стоит
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