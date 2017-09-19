Окта-трик Дудко, камбэк Трезвой нации и рекордная серия побед Футболов

На прошедших выходных, в Киеве, на с/к «Столица» были сыграны матчи шестого тура основного этапа любительского чемпионата Belanov Football League (далее – BFL, – прим. Авт.). С итогами пятого тура (первого круга) можно ознакомиться здесь.

Напомним, что на втором (основном) этапе команды в каждой из трех лиг поделились на две «группы» (по итогам первого этапа): «А» (с первого по шестое место) и «Б» (с седьмого по двенадцатое место). Победители и призеры лиг определятся по результатам второго этапа соревнований. Очки, набранные в первом этапе, не сохраняются.

Premier League

Лига «А». Результаты:

«Partizan» – «Skidka» – 3:1

Денис Сандецкий (15), Виталий Нестерук (25), Тарас Гнатюк (29) – Илья Билык (13)

Сенсационно завершился матч «Partizan» – «Skidka». Команда, где множество игроков выступают за сборную Украины по пляжному футболу, уступила «Партизану». Отметим, что сперва повела в счете «Скидка», однако на гол Ильи Билыка «партизаны» ответили тремя забитыми мячами.

«Partizan»

СК «Провидна» – «WindRose» – 0:4

Николай Андрушко (3, 15), Игорь Варга (24, 40)

После поражения недельной давности от «Провидной», «WindRose» взяли реванш, забив в ворота соперников 4 безответных мяча. По дублю в свой актив записали Николай Андрушко и Игорь Варга.

«Inter» – «Walzer» – 2:3

Максим Корзиков (9), Вадим Дробашко (19) – Илья Деркач (2), Виталий Мазийчук (13), Виталий Харченко (40)

Главной сенсацией Лиги «А» Premier League стала потеря «Интером» трех очков в матче с аутсайдером – командой «Walzer», которая благодаря победе взяла первые очки в основном этапе BFL. Победным голом на последних секундах встречи отметился Виталий Харченко.

Турнирная таблица. Premier league. Лига «А»

Лидерство в Лиге «А» благодаря победе над «Скидкой» перехватил «Partizan», имеющий 10 очков. На 1 пункт меньше в активе у команд «WindRose», «Skidka» и «Inter», которые делят второе-четвертое места в турнирной таблице.

Лига «Б». Результаты:

«Перун» – WIFIBAR – 6:4

Александр Губарь (11), Юрий Петришин (22), Игорь Каплунов (24, 31), Владимир Коровяковский (31), Сергей Сибиряков (33) – Владимир Иванцов (27), Антон Дяченко (30), Олег Шевченко (32), Александр Губарь (39)

Без помощи Левана Гулордавы удалось добыть сенсационную победу команде «Перун». Один из аутсайдеров лиги выиграл с перевесом в два гола у лидера турнирной таблицы

USB – FC «Anika» – 2:4

Сергей Дихтяр (1), Сергей Опанасюк (39) – Константин Костенко (9, 24), Игорь Парубочий (32), Сергей Можаровский (33)

Максимум очков после двух матчей подряд с USB внесла в свою копилку «Аника». Дублем отметился игрок FC «Anika» Константин Костенко.

Турнирная таблица. Premier league. Лига «Б»

В Лиге «Б», несмотря на поражение от аутсайдера, продолжает лидировать команда WIFIBAR с 13 очками в активе. На второе место вышла FC «Anika», набравшая 10 пунктов, а замыкает Топ-3 с отставанием в 6 очков от лидера «Atletico». Отметим, что FC «Anika», «Atletico» и USB сыграли на одну игру меньше других команд. Они имеют по матчу в запасе, который позже сыграют «Яблоком».

Гонка бомбардиров

Лучшие игроки. Premier league

В гонке бомбардиров больше всего голов (29) по-прежнему в активе у известного футболиста «Перуна» Левана Гулордавы. Перевес Дмитрием Подусом из команды «WindRose» составляет 10 забитых мячей.

First league

Лига «А». Результаты:

«Wolves» – VENTS – 1:6

Валентин Синькевич (31) – Богдан Чирка (18), Алексей Савчук (21, 34), Валерий Давиденко (24), Андрей Скупейко (36), Виктор Орловский (38)

Второй раз подряд обыграла «Волков» команда VENTS. В этот раз счет в матче был доведен до разгромного – 1:6. Два мяча за игру забил Алексей Савчук.

МХП – «Санта Бремор» – 2:4

Александр Лукашук (18), Максим Колесник (38) – Сергей Маноха (16), Александр Билан (17), Владислав Колбасюк (22), Андрей Науменко (31)

«Санта Бремор» уверенно выиграли у МХП, взяв очень важные три очка в матче с одним из аутсайдеров лиги.

«Твереза нація» – «Imperial Tobacco» – 3:2

Дмитрий Вакуляк (37), Дмитрий Вишневский (38), Виктор Коровиков (40) – Олег Шайтанов (11), Ильдар Макаев (15)

Главной сенсацией шестого тура BFL стало поражение «Imperial Tobacco» от команды «Твереза нація». Тревожным звонком для лидера Лиги «А» было удаление лучшего бомбардира First league Юрия Кудлык, который получил красную карточку от арбитра уже на второй минуте встречи. Тем не менее, после первого тайма «Imperial Tobacco» вели в счете, благодаря голам Шайтанова и Макаева. Реализовать свое большинство на поле команде «Твереза нація» не удавалось почти до самой концовки игры. За три минуты до конца встречи Вакуляк, Вишневский и Коровиков забили по мячу в ворота «Imperial Tobacco», что без преувеличения может претендовать на номинацию «камбэк тура».

ФК «Твереза нація»

Турнирная таблица. First league. Лига «А»

Лидерами Лиги «А» являются «Imperial Tobacco» и «Санта Бремор». Четыре из шести поединков команды выиграли и имеют по 13 очков в активе. Дышат в спину им VENTS и «Твереза нація» с восемью очками делят третье место в турнирной таблице.

Лига «Б». Результаты:

«Авиалига» – «AVATAS-Євросмак» – 1:0

«Авиалига» добыла вторую минимальную победу подряд над командой «AVATAS-Євросмак»

ЗЗБК№1 – KANON – 3:7

Десять мячей на двоих забили команды ЗЗБК№1 и KANON. С преимуществом в четыре гола победу в матче одержал KANON.

«УкрСибБанк» – «Веселые ребята» – 2:2

Александр Луговик (28), Иван Кравец (32) – Олег Мозговой (20), Александр Кондратюк (34)

Первые очки в основном этапе BFL потерял лидер Лиги «Б» First league – «УкрСибБанк». Важное для себя очко благодаря ничье в этом матче завоевали «Веселые ребята», сравнявшие счет за шесть минут до конца встречи.

Турнирная таблица. First league. Лига «Б»

«УкрСибБанк» идет без поражений после шести игр основного этапа BFL и заслуженно занимает первое место (16 очков). Благодаря победе на вторую строчку турнирной таблицы поднялась «Авиалига», у которой 10 очей после пяти матчей. Делящая с «Веселыми ребятами» третье место команда KANON, как и «Авиалига», имеет одну игру в запасе.

Гонка бомбардиров

Лучшие игроки. First league

В списке бомбардиров продолжает лидировать Юрий Кудлык из «Imperial Tobacco», забивший 25 мячей. Дышат в спину ему Олег Мозговой из «Веселых ребят» и игрок «Волков» Валентин Синькевич, записавшие в личный актив 22 и 21 голов соответственно.

Corporate league

Лига «А». Результаты:

«Агросем» – «Triolan» – 7:0

Сергей Копытченко (автогол, 5), Артем Бурба (14), Валентин Жуков (17, 35), Богдан Зеленский (28), Михаил Волченко (32), Игорь Корбут (34)

«Агросем» в «сухую» уничтожил «Triolan». После автогола Сергея Копытченко на пятой минуте встречи, игроки «Агросема» забили еще 6 безответных мячей. Поразить ворота голкипера Виктора Чернявского, который отстоял на ноль второй матч подряд, «провайдерам» не удалось.

Виктор ЧЕРНЯВСКИЙ

«I-Panthera» – «BigBoard» – 1:2

Александр Буряк (автогол, 17) – Артем Шукатка (39), Петр Старовойтов (40)

Камбэк на последних минутах матча с «I-Panthera» удался команде «BigBoard». После автогола Александра Буряка в первом тайме, усилиями Артема Шукатки и Петра Старовойтова были вырваны три пункта, которые оставляют команде шансы продолжить борьбу за чемпионство.

«Столица\Hummel» – «Центральний Офіс» – 1:0

«Столица\Hummel» выиграла пятый матч основного этапа подряд. В этот раз минимально была обыграна команда «Центральний Офіс».

Турнирная таблица. Corporate league. Лига «А»

В лиге «А» Corporate league лидирует «Столица», добывшая пять побед в пяти сыгранных матчах. Матч шестого тура против делящей второе-третье место с «Агросемом» команды «BigBoard» будет сыгран позже.

Лига «Б». Результаты:

«This is Пивбар» – «Никос» – 14:5

Сергей Дудко (6, 9, 11, 14, 18, 27, 32, 39), Евгений Петренко (19), Дмитрий Карпенко (28), Алексей Левочко (32, 35, 36, 37) – Дмитрий Сысоев (20), Виталий Днистровский (22), Вадим Шишов (30, 37), Ларби Бенжеллун (33)

Самый крупный счет в шестом туре BFL был зафиксирован в матче между «This is Пивбар» и «Никос»: команды забили на двоих 19 мячей. Самым результативным игроком встречи, а также лучшим игроком шестого тура BFL стал Сергей Дудко из команды «This is Пивбар», отметившийся окта-триком (8 голов). Покер записал в свой актив партнер Дудко по команде Алексей Левочко. Для того, чтобы забить 4 мяча, Левочко хватило всего пять минут во второй 20-минутке игры.

«Футбол 1.2» – AUTONOVA-D – 5:3

Виталий Мисюра (7), Назар Тимощук (25, 33), Максим Оленковский (29, 35) – Андрей Ледовской (4), Юрий Пилипенко (34), Игорь Стомаченко (38)

Команда «Футбол 1.2» выиграла в шестом матче подряд основного этапа BFL. В этот раз преимущество в счете над AUTONOVA-D составило два мяча. Дублями отметились Назар Тимощук и Максим Оленковский. Итог встречи – 5:3.

«Materialise» – ВАЗ 2101 – 1:0

Евгений Надточий (20)

«Materialise» снова оказался сильнее команды ВАЗ 2101, выиграв матч с минимальным счетом. Для «Materialise» это уже третья победа подряд, а для ВАЗ 2101 – третье поражение после идеального старта в Corporate league.

Турнирная таблица. Corporate league. Лига «Б»

Безоговорочным лидером лиги «А» является команда телеканалов «Футбол 1.2». В активе телевизионщиков шесть побед в шести турах. Второе место с 15 очками занимает «Materialise», а на третьей строчке турнирной таблицы расположилась команда ВАЗ 2101, набравшая 9 пунктов во втором этапе BFL.

Гонка бомбардиров

Лучшие игроки. Corporate league

В гонке бомбардиров Corporate league пальму первенства продолжает удерживать игрок «Столицы» Петр Заровный, забивший 30 мячей. Второе место занимает Дмитрий Сысоев из «Никоса» (21 гол), а замыкает тройку голеадоров партнер по команде Заровного Ярослав Жданович (20 голов).