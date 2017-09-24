Сталь – Олимпик. Анонс

Несмотря на то, что два наших гранда свои матчи 10-го тура провели в субботу, когда и был сыгран, пожалуй, центральный поединок всего игрового дня между «Динамо» и «Вересом», и в воскресенье для любителей футбола в каждом из четырех матчей можно найти свою изюминку.

Открывается программа воскресенья матчем на «Оболонь-Арене», где сыграют «Сталь» и «Олимпик». Если взять классическое определение для спортивного соревнования между соперниками из одного города или региона, то оно именуется дерби. Даже каких-нибудь полгода назад невозможно было представить, что заезженное слово теоретически можно будет пристегнуть к игре между командами Егише Меликяна и Романа Санжара, но на данный момент это факт, и почему так, все в курсе. Но все же не будем этого делать – никакой принципиальности в предыстории взаимоотношений между «Сталью» и «Олимпиком» не было. Нет её и сейчас – команды решают совершенно разные задачи.

На момент, когда уже близок экватор первой части чемпионата, вырисовались различные интригующие моменты. Связанный же со «Сталью» выглядит так – до какого количества будет доведен рекордный в сезоне показатель проигранных подряд матчей. Не будем ходить далеко, но в течение прошлогоднего чемпионата «Волынь» дважды выдавала серии из семи поражений подряд, ну, и где сейчас лучане, всем хорошо известно. Здесь нет никаких намеков – просто констатация факта. Глотком свежего воздуха для «сталеваров» должна стать победа, пусть и по пенальти, над «Жемчужиной», которая позволила остаться в обойме соискателей Кубка Украины. «После семи поражений в коллективе сохранилась хорошая аура. «Сталь» нуждалась в радости от победы, поэтому очень доволен. Дай Бог, чтобы этот позитивный результат помог нам в дальнейшем», – отметил после кубковой игры Егише Меликян.

Такие результаты в чемпионате не могли не отразиться на месте «Стали» в турнирной таблице, где её падение к самому дну происходит после каждого тура. На данный момент «сталевары» на предпоследнем месте, опережая лишь «Черноморец», но, глядя на то, как резво взялся за одесситов их новый главный тренер Олег Дулуб, можно предположить, что день, когда «моряки» вырвутся из зоны вылета, не так уж и далек. У команды же из Каменского таких тенденций не наблюдается, и вот уже после разгрома от «Александрии», где было наделано столько нелепых ошибок, что их хватило бы на несколько матчей, Егише Меликян вынужден был констатировать: «Наша команда играла очень плохо, ведь это совсем не та игра, которую хотел бы видеть в исполнении «Стали»». Тут разве что стоит отдать должное тренеру, что не стал делать хорошую мину при плохой игре. К каждой игре «Сталь» подходит с большой надеждой, что лед, наконец-то, тронется, и, в конце концов, удастся прервать черную полосу неудач. Сегодня новая игра – новые надежды, но для того, чтобы побеждать, нужно быть сильнее своего соперника. Или хотя бы удачливее.

А он ведь очень непростой. Да, «Олимпик» сейчас тоже не на коне – дончане в последний раз побеждали в чемпионате 13 августа, и после этого не могут выиграть в четырех матчах кряду. Два из них, правда, были против «Шахтера» и «Динамо» – футбол разного уровня был в них показан «олимпиками», но это поражения из ряда предсказуемых. А, еще в двух матчах были две ничьи, и вот в них-то Роман Санжар вряд ли в глубине души остался доволен результатом, хотя в послематчевых комментариях тренер «Олимпика» всегда остается толерантным, принимая результат как данность – раз он таков, значит, на большее не наиграли.

После своего вылета из Лиги Европы игроки «Олимпика» и не скрывали, что они попробовали уже такой уровень футбола, которого хочется еще. Вся борьба за место в еврокубке следующего сезона еще впереди, но уже сейчас у «Олимпика» вырисовались конкретные конкуренты, которые выше него в турнирной таблице. Плюс «Заря» и «Александрия» еще наверняка поборются, так что продолжать терять очки «Олимпику» нет никакого резона. Это и есть вводная для подопечных Санжара перед сегодняшним матчем на «Оболонь-Арене».

Четыре матча, сыгранные в предыдущие два сезона, это вся история взаимоотношений «Стали» и «Олимпика» на уровне Премьер-лиги. Проиграв два раза в сезоне-15/16 0:1 и 0:2, на следующий год «Олимпик» статистику улучшил, добившись победы на выезде в Днепре 3:2 и сыграв вничью 0:0 дома.

Арбитр из Киевской области Сергей Бойко выведет «Сталь» и «Олимпик» сегодня на поле. И, что любопытно, обе команды в предыдущих играх с этим рефери имеют практически нулевой баланс. «Сталь» в трех матчах по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла, мячи 4:4. «Олимпик» же с Бойко отыграл 5 матчей, и в них по 2 раза выиграл и проиграл, раз сыграв вничью, но в разнице забитых и пропущенных небольшой минус – 7:8.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Пеньков, Тымчик, Даниелян, Грачев, Ткачук, Мысык, Месхи, Кузык, Обрадович, Э. Малакян, Климчук

«Олимпик»: Махарадзе, Лукьянчук, Шабанов, Федорив, Брикнер, Богданов, Поступаленко, Сондей, Беленький, Моха, Шестаков

Дисквалификации: Михайличенко («Сталь») – Кравченко («Олимпик»)