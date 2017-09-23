Динамо – Верес. Анонс

Субботнюю программу 10-го тура УПЛ завершит встреча в Киеве, где «Динамо» примет возвратившегося спустя много лет в высший дивизион дебютанта элиты – ровенский «Верес». О начале матча в 19.30 известит свисток харьковского арбитра Константина Труханова.

Второй матч подряд «Динамо», на этот раз уже в статусе номинального хозяина поля, проведет на родном стадионе им. В. Лобановского. К сожалению, не смогут этим обстоятельством насладиться болельщики: поведение некоторых из них в матче за Суперкубок аукнулось их любимой команде, и поединок против нового-старого участника «вышки» наблюдать сможет лишь горстка аккредитованных на игру журналистов плюс работники стадиона. Ну и, разумеется, пустые кресла на трибунах. Не в меньшей, если не куда большей степени пострадают от решения Апелляционного комитета ФФУ и ровенские болельщики. Вне сомнения, многие из них ждали этого матча, планировали свое время, чтобы вырваться и поддержать свою команду в битве против именитого соперника. Но, увы, хочешь рассмешить Бога... Далее известно.

А ведь надеяться именно на битву у ровенских болельщиков есть все основания, учитывая то, как в последнее время разыгралась их команда. Да и «Шахтеру» победа над ровенчанами досталась отнюдь не малой кровью. А если еще взять тот факт, что Александр Хацкевич перед еврокубковым выездом в Белград к «Партизану» наверняка решит провести ротацию состава, то шансы у «Вереса» возрастают еще больше. Команде лишь остается выложиться в ближайшую субботу ради тех, кто будет держать за них кулаки перед экранами телевизоров. А «Динамо», в свою очередь, проведет не только футбольную репетицию перед Лигой Европы, пытаясь заодно взять победные три очка, но и морально-психологическую: в Белграде бело-синим тоже придется играть при пустых трибунах, так наказала УЕФА «Партизан» за «подвиги» уже сербских болельщиков. Такая вот будет разминка.

Что касается статистики, то в чемпионате страны команды встречались всего три раза. Во всех играх уверенно побеждало «Динамо». Баланс мячей говорит сам за себя – 15:1 в пользу киевлян.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Гонсалес, Гармаш, Мбокани

«Верес»: Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко, Симинин, Федорчук, Карасюк, Пасич, Волошинович, Степанюк, Сергийчук