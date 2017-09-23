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10-й тур
Динамо Киев
:
Верес
23.09.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Верес. Анонс

Против дебютанта в камерной обстановке

  • 23.09.2017 10:30
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Динамо – Верес. Анонс
Субботнюю программу 10-го тура УПЛ завершит встреча в Киеве, где «Динамо» примет возвратившегося спустя много лет в высший дивизион дебютанта элиты – ровенский «Верес». О начале матча в 19.30 известит свисток харьковского арбитра Константина Труханова.
 
Второй матч подряд «Динамо», на этот раз уже в статусе номинального хозяина поля, проведет на родном стадионе им. В. Лобановского. К сожалению, не смогут этим обстоятельством насладиться болельщики: поведение некоторых из них в матче за Суперкубок аукнулось их любимой команде, и поединок против нового-старого участника «вышки» наблюдать сможет лишь горстка аккредитованных на игру журналистов плюс работники стадиона. Ну и, разумеется, пустые кресла на трибунах. Не в меньшей, если не куда большей степени пострадают от решения Апелляционного комитета ФФУ и ровенские болельщики. Вне сомнения, многие из них ждали этого матча, планировали свое время, чтобы вырваться и поддержать свою команду в битве против именитого соперника. Но, увы, хочешь рассмешить Бога... Далее известно.
 
А ведь надеяться именно на битву у ровенских болельщиков есть все основания, учитывая то, как в последнее время разыгралась их команда. Да и «Шахтеру» победа над ровенчанами досталась отнюдь не малой кровью. А если еще взять тот факт, что Александр Хацкевич перед еврокубковым выездом в Белград к «Партизану» наверняка решит провести ротацию состава, то шансы у «Вереса» возрастают еще больше. Команде лишь остается выложиться в ближайшую субботу ради тех, кто будет держать за них кулаки перед экранами телевизоров. А «Динамо», в свою очередь, проведет не только футбольную репетицию перед Лигой Европы, пытаясь заодно взять победные три очка, но и морально-психологическую: в Белграде бело-синим тоже придется играть при пустых трибунах, так наказала УЕФА «Партизан» за «подвиги» уже сербских болельщиков. Такая вот будет разминка.
 
Что касается статистики, то в чемпионате страны команды встречались всего три раза. Во всех играх уверенно побеждало «Динамо». Баланс мячей говорит сам за себя – 15:1 в пользу киевлян.
 
Евгений САВЧУК
 
Ориентировочные составы:
 
«Динамо»: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Гонсалес, Гармаш, Мбокани
 
«Верес»: Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко, Симинин, Федорчук, Карасюк, Пасич, Волошинович, Степанюк, Сергийчук
 

23 сентября, суббота
«Динамо»  «Верес»
Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Верес»?
  • 28.57% (2)
    1. 2:0
  • 14.29% (1)
    2. 3:1
  • 14.29% (1)
    3. 3:0
  • 14.29% (1)
    4. 2:2
  • 14.29% (1)
    5. 1:1
  • 14.29% (1)
    6. 1:0
  • 0% (0)
    7. Другой вариант
  • 0% (0)
    8. 3:3
  • 0% (0)
    9. 3:2
  • 0% (0)
    10. 2:3
  • 0% (0)
    11. 2:1
  • 0% (0)
    12. 1:3
  • 0% (0)
    13. 1:2
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    16. 0:1
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