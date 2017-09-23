Зирка – Шахтер. Анонс

Недолго во главе турнирной таблицы пробыл донецкий «Шахтер», выскочив на первое место после несыгранного скандального матча в Мариуполе. Как на последний бой, на матч против чемпиона Украины вышел одесский «Черноморец», а ушел после него невероятно счастливым, сохранив начальный нулевой счет благодаря подвигам своего голкипера Александра Гутора.

Несерьезно говорить о какой-то недооценке одесситов со стороны «горняков», но такие матчи, когда мяч не лезет и не летит в ворота, бывают в жизни любой команды. Вполне логично, что Паулу Фонсека совершенно спокойно воспринял результат матча в Одессе: «Я бы больше переживал, если бы команда не играла, не создавала». Команда «Шахтер» и играла, и создавала, ну, а то, что не забивала… Так, с учетом того, какой «горняков» ждет поединок в ближайший вторник, может, и хорошо, что такой аномальный матч случился в чемпионате Украины, а не куда в более статусном турнире. Где, как говорят все футбольные люди, голевых моментов много априори не бывает. Резюмируя матч с «Черноморцем», наверняка наставник «Шахтера» возьмет его на заметку, учитывая, что у горняков еще будут два отрезка, когда между матчами Лиги чемпионов будет две недели, и внутри них нужно будет играть по два матча чемпионата Украины. Первый из них, кстати, обещает быть очень интересным – после матча 17 октября против «Фейеноорда» в календаре ЧУ базовая дата игры с киевским «Динамо» – 21 октября.

Коль результата в Одессе не было, значит, можно ждать каких-то перемен в составе «Шахтера». Не исключено, что в Кропивницком Паулу Фонсека вернется к тому варианту «основы», который наигрывался со старта чемпионата под Лигу чемпионов. По-прежнему вне игры Сергей Кривцов и Максим Малышев, которые на неделе работали по индивидуальной программе. Плюс в игре против «Зирки» не может быть задействован Фред, который перебрал лимит желтых карточек. Ну, а из-за каких обстоятельств сегодня не сыграет Дарио Срна, об этом спортивный интернет только и гудел всю неделю.

Ключевой фигуры перед матчем с «Шахтером» лишился и наставник «Зирки» Роман Монарев – Максим Драченко получил предупреждение в матче с «Мариуполем», и в сегодняшней игре своей команде не помощник. И кропивницкая команда недолго купалась в лучах славы после двух побед подряд – над «Зарей» и «Сталью». Прошло еще два матча – с «Черноморцем» и «Мариуполем», не принесшие «Зирке» дивидендов, и маякнувшие было перспективы побороться за место в шестерке снова накрыло туманом безнадеги.

Роман Монарев дал несколько пространный комментарий после игры в Мариуполе. Чем он остался удовлетворен, так это «движением и желанием» своих футболистов. Было бы удивительно, если профессиональные футболисты, получающие, в общем-то, приличные деньги, просто отстояли бы на поле – их разогнали бы в тот же день. Разговоры же о «создаем моменты, но не реализуем их», напоминают заезженную пластинку. «Нужно свое забивать, реализовать, тогда будут очки», – универсальный рецепт успеха, но в Кропивницком он не работает. И, наконец – «пропустили необязательный мяч». После девяти туров арбитры 118 раз фиксировали взятия ворот – про сколько из них главные тренеры сказали, что «нам сегодня забили 1 (или больше) обязательный мяч»?

Не самые удачные дела в чемпионате «Зирка» вполне могла бы скрасить выходом в 1/8 Кубка Украины, ведь соперником кропивничан за право сыграть в этой стадии турнира была второлиговая «Таврия». Роман Монарев дал шанс многим футболистам, которые, наверняка, мечтают об основе, и, как показал итог, могут мечтать и дальше. «Большинство исполнителей, которые вышли сегодня на поле, не справились с поставленной задачей и не продемонстрировали, что достойны играть в основном составе», – это и есть главное в послематчевом комментарии тренера к игре, завершившейся поражением представителя Премьер-лиги.

Двумя очень интересными матчами «Зирка» завершает первый круг – сегодня игра с чемпионом Украины, а через неделю – сверхпринципиальное областное дерби с «Александрией». Это те самые матчи, в которых если выстрелить, то руководство клуба легко закроет глаза на все те негативные моменты, которые накопились в нынешнем сезоне. За примером, что невозможное – возможно, далеко ходить не надо, одесский «Черноморец» совсем недавно продемонстрировал, что при запредельной самоотдаче и удаче можно брать очки там, где их не обещает статистика и предыстория.

В 15-й раз друг против друга сыграют «Зирка» и «Шахтер» на высшем уровне украинского футбола. В апреле 1998 и 1999 годов «Зирка» сотворила сенсации, сыграв с «горняками» вничью и выиграв. В остальных же 12-ти матчах – исключительно поражения, в том числе и дважды в прошлом сезоне – во Львове 1:4, а в Кропивницком 0:3.

Киевский арбитр Евгений Арановский проведет сегодня 89-й матч в Премьер-лиге. «Зирка» с Арановским играла всего один матч, любопытно, что он был как раз против «Шахтера», и в нем уступила 1:4. «Шахтер» при арбитраже Арановского отыграл 13 матчей, в которых добился 10-ти побед, дважды сыграл вничью, и один проиграл, мячи 31:12.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Зирка»: Паст, Маткобожик, Цюпа, Пепе, Фатеев, Загальский, Чичиков, Гедж, Полегенько, Прядун, Эль Амдауи