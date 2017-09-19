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Гол Пластуна принес победу Лудогорцу в матче чемпионата Болгарии

Украинский защитник впервые в сезоне отметился забитым мячом

  • 19.09.2017 10:20
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ФК Лудогорец. Игорь Пластун
© ФК Лудогорец. Игорь Пластун

Украинский легионер «Лудогорца» Игорь Пластун забил первый гол в новом сезоне.

27-летний украинец поразил ворота «Ботева» после навеса с углового в матче 9-го тура чемпионата Болгарии. На 80-й минуте Пластун сделал счет в матче 2:1 и принес победу своей команде.

После 9 туров «Лудогорец» идет на втором месте, отставая от лидера на 1 очко.

Источник — Sport.ua

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