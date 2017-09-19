Гол Пластуна принес победу Лудогорцу в матче чемпионата Болгарии

Украинский легионер «Лудогорца» Игорь Пластун забил первый гол в новом сезоне.
27-летний украинец поразил ворота «Ботева» после навеса с углового в матче 9-го тура чемпионата Болгарии. На 80-й минуте Пластун сделал счет в матче 2:1 и принес победу своей команде.
После 9 туров «Лудогорец» идет на втором месте, отставая от лидера на 1 очко.
Источник — Sport.ua
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