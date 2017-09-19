Травма Дембеле, новый стадион Атлетико и битва Реалов

Несмотря на плотный график игр, наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал прибегать к ротации состава в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе». Казалось бы, против такого соперника «Барселона» должна легко выигрывать даже вторым составом, но на деле основа каталонцев с трудом сломала сопротивление новичка Ла Лиги.

Футболисты «Хетафе» весьма бодро начали матч, нисколько не боясь испанского гранда. Особенно активен был Молина, который, будь удачливее или умелее – забил бы быстрый гол.

«Барселона» играла очень посредственно, не создавая никакого конструктивна. Не обошлось и без неприятностей для каталонцев – на 30-й минуте матч был заменен Усам Дембеле. Француз порвал сухожилие бедра и пропустит до четырех месяцев.

Судьба в этот вечер была крайне неблагосклонна к «Барсе» и не прошло даже десяти минут после травмы Дембеле, как каталонцы пропустили гол. Шибасаки после передачи Бергары открыл счет в матче.

По тому, как развивалась игра, этот гол едва ли назовешь неожиданным. «Хетафе» ничуть не уступал «Барселоне».

Но опыт и класс сделали свое дело – на 62-й минуте Денис Суарес хорошим ударом все же восстановил паритет в матче.

А в финале поединка Вальверде удалось угадать с заменой. Наставник «Барсы» выпустил на поле новичка команды Паулиньо. Самое сомнительное (по мнению многих болельщиков «Барселоны») приобретение каталонского клуба – бразилец Паулиньо забил победный гол в матче.

Матч, который обещал каталонцам легкую прогулку, закончился сложнейшей победой, вырванной в концовке поединка.

«Хетафе» - «Барселона» - 1:2

Голы: Гаку Шибасаки, 39 - Денис Суарес, 61, Хосе Паулиньо, 84

«Хетафе»: Висенте Гуаита, Виторину Антунеш, Дамиан Суарес, Джене Даконам, Хуан Торрес Кала, Маркель Бергара, Амат Дьедиу (Серхио Мора, 70), Файкал Фаджр, Мауро Арамбарри (Франциско Портильо, 85), Гаку Шибасаки (Альваро Хименес, 54), Хорхе Молина

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Андрес Иниеста (Денис Суарес, 46), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Иван Ракитич (Хосе Паулиньо, 76), Усман Дембеле (Жерар Деулофеу, 28), Лионель Месси, Луис Суарес

Предупреждения: Хуан Торрес Кала, 32. Дамиан Суарес, 87. - Жерар Пике, 9. Жерар Деулофеу, 53. Хорди Альба, 66. Луис Суарес, 71.

Мадридский «Атлетико» в рамках 4-го тура Ла Лиги принимал андалусийскую «Малагу». Для «индейцев» этот матч был вдвойне принципиален – ведь это была первая игра на новый арене «Атлетико» «Ванда Метрополитано». Красавец-стадион ждал футбольного шоу, однако «Атлетико» не спешил радовать своих болельщиков голевой феерией.

Первый тайм прошел не только без голов, но и без острых моментов у ворот обеих команд.

Только после перерыва «матрасники» прибавили в темпе и на 61-й минуте Антуан Гризманн забил первый гол на новой арене. Больше командам голов забить не удалось.

Пусть и матч не получился ярким, зато «Атлетико» удалось добыть три очка, заняв пятое место турнирной таблицы.

«Атлетико» – «Малага» 1:0

Гол: Гризманн, 61 – 1:0.

«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Лукас, Хуанфран, Коке, Сауль, Томас (Карраско, 46), Габи, Корреа (Торрес, 67), Гризманн.

«Малага»: Хименес, Диего Гонсалес, Ролон (Кеко, 70), Эрнандес, Рикка, Росалес, Мула (Ролан, 85), Ресио, Адриан Гонсалес, Бастон, Кастро (Хуанпи, 65). Хименес, Диего Гонсалес, Ролон (Кеко, 70), Эрнандес, Рикка, Росалес, Мула (Ролан, 85), Ресио, Адриан Гонсалес, Бастон, Кастро (Хуанпи, 65).

«Жирона» и «Севилья» тоже не порадовали зрелищностью игры. Андалусийский коллектив забил один мяч на 69-й минуте матча – Луис Муриэль принес победу своей команде.

Самое интересное случилось на 90-й минуте поединка, когда арбитр встречи назначил пенальти на ворота «Севильи». Васкес в своей штрафной очень грубо сыграл против соперника, за что рефери Рикардо Бенгоэчеа незамедлительно назначил одинадцатиметровый. С ударом не справился Гранель, угодив в перекладину.

Очередная победа «Севильи» помогает андалусийцам подняться на второе место турнирной таблицы.

«Жирона» – «Севилья» – 0:1

Гол: 0:1 – 69 Муриэль.

«Жирона» – Ирайсос, Хуанпе, Эспиноса, Муньеса, Адай, Порту (Олунга, 80), Понс (Кайоде, 80), Гарсия, Гранель, Мохика, Стуани (Алейш Гарсия, 67).

«Севилья» – Рико, Каррису, Кароль, Коршья, Лангле, Гансо (Васкес, 63), Нзонзи, Монтойя (Меркадо, 77), Банега, Сарабия (Крон-Дели, 85), Муриэль.

Предупреждения: Нзонзи (21), Хуанпе (25), Коршья (45), Эспиноса (57), Каррису (71), Лангле (85), Васкес (90).

Самый яркий матч тура состоялся воскресным вечером на «Аноэте», где местный «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Реал». Обе команды на неделе успешно сыграли свои еврокубковые матчи.

Во внутреннем чемпионате дела «Реал Сосьедада» шли очень хорошо – после трех туров в активе у басков было три победы. Мадридцы же дважды сыграли вничью, так что терять очки в третьей матче подряд – было бы непозволительной роскошью.

Но по стартовым раскладам для Мадрида, ситуация была не из лучших. Из-за дисквалификации матч пропускали Роналду и Марсело. Травмы залечивали Бензема и Кроос.

Несмотря на яркий старт сезона, «Реал Сосьедад» начал матч против «Реала» очень осторожно, позволив мадридской команде полностью контролировать игру. Так что ничего удивительного в том, что уже на 19-й минуте «Реал» вышел вперед. После голевой передачи от Рамоса, Майораль забил первый гол в матче.

Забитый гол оживил игру и баски начали атаковать гораздо более активно. Через 10 минут после пропущенного гола, «Ла Реал» сумел восстановить паритет в матче. В воротах «Реала» расписался Кевин Родригес. А в финале первого тайма Кевин оформил дубль. Ну как дубль… Пытаясь отвести угрозу от своих ворот и выбить мяч на угловой, Кевин отправил снаряд точно в свои ворота.

Страсти закипали и футболисты «Ла Реала» уже не сдерживали своих эмоций в общении с арбитром, за что были «награждены» желтыми карточками. Это нисколько не остудило басков и те продолжили играть на встречных курсах с мадридским грандом. Однако на 61-й минуте «Ла Реал» все же не усмотрел за Бэйлом, который отправил мяч в ворота Руйи.

После третьего пропущенного мяча баски явно перестали верить в возможность «спасти» этот матч. Таким образом, поединок четвертого тура принес «Ла Реалу» первое поражение в сезоне, что, однако, не сдвинуло басков с высокого положения в турнирной таблице. Коллектив из Сан-Себастьяна занимает третье место турнирной таблицы, опережая мадридский «Реал».

«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид - 1:3

Голы: Кевин Родригес, 29 - Борха Майораль, 19, Кевин Родригес, 36 (автогол), Гарет Бэйл, 61

«Реал Сосьедад»: Херонимо Рулли, Ариц Элустондо, Диего Хавьер Льоренте, Альваро Одриосола, Асьер Иярраменди, Давид Сурутуса, Серхио Каналес (Карлос Вела, 57), Кевин Родригес, Виллиан Жозе, Аднан Янузай (Иманол Агиррече, 77), Хавьер Прието (Хуанми, 69)

«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Тео Эрнандес (Начо Фернандес, 90+3), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Марко Асенсио (Дани Себальос, 86), Иско, Каземиро, Лука Модрич, Борха Майораль (Лукас Васкес, 75)