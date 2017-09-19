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Ардин ДАЛЛКУ: «На первом этапе задача попасть в ТОП-6»

Защитник «Ворсклы» рассказал о задачах на сезон

  • 19.09.2017 09:45
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22-летний Ардин Даллку - брат экс-капитана «Ворсклы» Арменда Даллку - о задачах на сезон.

— После 9 туров чемпионата «Ворскла» хорошо идет — третье место, потенциально прямая путевка в групповой турнир ЛЕ. Какая задача на сезон?
— На первом этапе — попасть в топ-6. Пока получается быть третьими, дай Бог, и дальше так. Мой брат выигрывал с «Ворсклой» Кубок Украины. Мне бы тоже хотелось взять с полтавчанами трофей или медаль.

— Арменду уже 34, он вроде собирался завершить карьеру, но все еще играет в «Приштине».
— Да, в Лиге Европы выступали, проиграли «Норчеппингу». Если хочет, почему бы не играть? Тем более стадион — в пяти минутах от дома.

Источник — Сегодня Спорт

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