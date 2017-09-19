И.о. главного тренера Оболонь-Бровар стал Валерий Иващенко

На учбово-тренувальний базі відбулося командне зібрання, в ході якого були затверджені важливі кадрові зміни.
Керівництво клубу прийняло відставку Олега Мазуренка та Олександра Антоненка, однак вони залишаться у структурі клубу.
До матчу 13-го туру проти «Гірника-Спорт» команду буде готувати Валерій Іващенко, який раніше працював у «молодіжній» команді Оболонь-Бровар».
Після 12-ти турів «пивовари» займають 10-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок (4 перемоги, 3 нічиї та 5 поразок).
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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