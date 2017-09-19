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И.о. главного тренера Оболонь-Бровар стал Валерий Иващенко

Тренер молодежной команды «пивоваров» будет совмещать должности

  • 19.09.2017 09:38
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ФК Оболонь-Бровар
© ФК Оболонь-Бровар

На учбово-тренувальний базі відбулося командне зібрання, в ході якого були затверджені важливі кадрові зміни.

Керівництво клубу прийняло відставку Олега Мазуренка та Олександра Антоненка, однак вони залишаться у структурі клубу.

До матчу 13-го туру проти «Гірника-Спорт» команду буде готувати Валерій Іващенко, який раніше працював у «молодіжній» команді Оболонь-Бровар».

Після 12-ти турів «пивовари» займають 10-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок (4 перемоги, 3 нічиї та 5 поразок).

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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