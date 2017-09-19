Два игрока из чемпионата Украины могут быть вызваны в сборную Беларуси

Два игрока украинских клубов попали в расширенную заявку сборной Беларуси на заключительные матчи отбора к ЧМ-2018.
Речь идет о полузащитнике «Динамо» Никите Корзуне и вратаре «Черноморца» Александре Гуторе.
7 октября сборная Беларуси сыграет в Борисове с Нидерландами, а 10 – на выезде против Франции.
Источник — Sport.ua
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