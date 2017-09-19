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Два игрока из чемпионата Украины могут быть вызваны в сборную Беларуси

Корзун и Гутор попали в расширенный список тренерского штаба национальной сборной

  • 19.09.2017 09:25
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Football.By. Никита Корзун
© Football.By. Никита Корзун

Два игрока украинских клубов попали в расширенную заявку сборной Беларуси на заключительные матчи отбора к ЧМ-2018.

Речь идет о полузащитнике «Динамо» Никите Корзуне и вратаре «Черноморца» Александре Гуторе.

7 октября сборная Беларуси сыграет в Борисове с Нидерландами, а 10 – на выезде против Франции.

Источник — Sport.ua

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