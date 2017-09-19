Травма Дембеле оставила Боруссию без 10 миллионов евро

Травма Дембеле, выбившая его из игры на 3-4 месяца, не позволит его бывшему клубу, дортмундской «Боруссии», заработать 10 миллионов евро.

Дело в том, что при переходе игрока из Дортмунда в «Барселону» был подписан контракт, согласно которому «Боруссии» полагается 10 миллионов евро бонусами, если игрок проведет 50 матчей за сезон за каталонский клуб. Исходя из травмы, у Дембеле не получится набрать необходимое количество матчей.