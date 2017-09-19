Демарай Грей подпишет новый контракт с Лестером

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поведал, что вингер Демарай Грей близок к новому контракту, а также посоветовал своему подопечному равняться на Криштиану Роналду. Минувшим летом «Борнмут» и «Кристал Пэлас» предлагали внушительные деньги за игрока молодежной сборной Англии, который не был доволен количеством игровых минут на «Кинг Пауэр».

Однако в этом сезоне Демарай стал гораздо чаще выходить на поле, что помогло ему развеять сомнения относительно своего будущего. Теперь Шекспир надеется, что 21-летний вингер пойдет по стопам Роналду.

«Помните Криштиану Роналду? Когда он впервые оказался здесь, люди критиковали его за те же самые вещи. Но с сыгранными матчами и накопленным опытом это придет».

«Если соперник выставляет против тебя двух защитников, и ты постоянно пытаешься их обыграть, тогда тебе стоит найти другие решение. Найти правильное решение для конкретного момента — в этом и есть суть футбола».

«Согласование контракта находится в завершающей стадии, его советники общаются с нашим спортивным директором, и я ожидаю, что вскоре сделка будет заключена».

«Думаю, с помощью нового контракта мы сделаем заявление о намерениях и покажем, что хотим сохранить всех своих игроков. Хорошо известно, что у нас были предложения насчет Демарая. Я не хотел его продавать, мы хотим строить клуб с игроками его породы».

«Сейчас он демонстрирует настоящее желанием остаться и развивать свою карьеру в этом клубе. Это важно, чтобы он связал его будущее и сосредоточился бы чисто на футболе», — цитирует Шекспира Sky Sports.