Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Главное, что команда двигается вперед»

Колумбийский полузащитник «Карпат» Хорхе Карраскаль прокомментировал нулевую ничью с «Зарей»:



- Хорхе, что скажешь о последнем матче «Карпат», в котором команда на выезде сыграла вничью с «Зарей»?

- Этот матч выдался очень сложным для нас, но тем не менее, нам удалось заработать в нем одно очко.



- У соперника было куда больше возможностей открыть счет, несколько раз они попадали в каркас ворот… Так что, ничейный результат для «Карпат» в этом матче можно считать положительным?

- Если честно, мы старались навязать сопернику свою игру, но это не совсем получилось. Пытались найти баланс между защитными и атакующими действиями, но по ходу матча мы больше защищались, поэтому не имели особых возможностей впереди. Игра складывалась непросто, поэтому хорошо, что удалось сохранить счет 0-0.



- Как считаешь, смена тренера пошла команде на пользу?

- Пока что сложно сказать. Мне кажется, что новый тренер не хуже предыдущего. Главное, что команда двигается вперед. Надеюсь, у нас все наладится. Но рассуждать о тренерах это не наше дело. Мы, игроки, должны вместе усердно работать, чтобы команда прогрессировала.



- Какие цели лично ты перед собой ставишь в «Карпатах»?

- На данный момент моя цель - работать над собой как можно больше, чтобы приносить пользу команде и помогать ей подняться выше в таблице. У нас есть много игроков, и я думаю, что вскоре мы прибавим.