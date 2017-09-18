Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зарплата Коноплянки в Шальке составляет около 4 миллионов евро в год

27-летний украинец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов немецкого клуба

  • 18.09.2017 23:45
  • 1374 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка по условиям контракта получает около 4 миллионов евро в год. 
 
Вместе с Франко Ди Санто и Леоном Горецкой 27-летний украинец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов немецкого клуба.
 
Всего на зарплаты «Шальке» тратит 50 миллионов евро в год, а средняя заработная плата составляет 2 миллиона евро. 

Источник — Kicker

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    serge_12541123456
      serge_12541123456, 18.09.2017 23:49
    +4
    И кто тут втирал, что никто нашим столько же платить не будет? Конопа в Украине и близко столько не получал. И это вполне сравнимо с 5 лямами Ярмолы в Динамо.
    Ссылка
    Aval
      Aval, 19.09.2017 00:30
    +2
    Євгеній докажи німцям ,що ти зможеш претендувати і на 10 млн.євро в рік.!!!!
    Ссылка
    Максим Горяной
      Максим Горяной, 19.09.2017 02:36
    0
    Красиво жить не запретишь!
    Ссылка
    kpiter
      kpiter, 19.09.2017 04:29
    0
    чистыми или грязными? в Германии отчисления 45%, так что 4 лимона можно спокойно делить почти на два)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.