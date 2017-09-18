Зарплата Коноплянки в Шальке составляет около 4 миллионов евро в год

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка по условиям контракта получает около 4 миллионов евро в год.
Вместе с Франко Ди Санто и Леоном Горецкой 27-летний украинец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов немецкого клуба.
Всего на зарплаты «Шальке» тратит 50 миллионов евро в год, а средняя заработная плата составляет 2 миллиона евро.
Источник — Kicker
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