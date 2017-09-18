Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины

Экс-форвард сборной Украины будет помогать Андрею Шевченко подбирать игроков в национальную команду

  • 18.09.2017 23:31
  • 1402 просмотров
  • 8 комментария
Метки
reviewnews.net. Андрей Воронин
© reviewnews.net. Андрей Воронин
Бывший нападающий «Байера» и «Ливерпуля» Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. 38-летний специалист будет просматривать матчи кандидатов в сборную за рубежом.
 
Напомним, в начале года Воронин возглавлял клуб 7-го немецкого дивизиона «Бюдерих». Под руководством Воронина Бюдерих сыграл 15 матчей, одержав 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Команда хотела перейти в шестой дивизион, но не смогла повыситься в классе. В июне Воронин ушел из клуба по личным причинам. 

Источник — Football.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    svat111111
      svat111111, 18.09.2017 23:37
    +9
    Все гасіть світло
    Ссылка
    scorpio16
      scorpio16, 18.09.2017 23:55
    0
    svat111111, 18.09.2017 23:37
    Все гасіть світло

    А что не так все логично , Андрей живёт в Германии , ему намного проще и быстрее приехать на тот или иной матч , чем с Украины кто то бы летал , а так будет в роли скаута , с просмотров кидать отчёт в штаб, а там будут уже принимать решения . Не вижу никакой трагедии
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 19.09.2017 00:32
    +3
    не ушел а выгнали а теперь за свои успехи в 7 лиге пошел на повышение.
    Ссылка
    Footballboy
      Footballboy, 19.09.2017 00:46
    0
    Как в сказке. Я в шоке.
    Ссылка
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 19.09.2017 01:20
    +2
    На смену Шевы готовят? Не дай Бог!
    Ссылка
    fff
      fff, 19.09.2017 01:21
    +1
    Может он милю вызовет в сборную? Вот забавно будет
    Ссылка
    Максим Горяной
      Максим Горяной, 19.09.2017 02:40
    0
    Да уж....возьмите ещё Тимощука
    Ссылка
    Dinamo-net
      Dinamo-net, 19.09.2017 03:58
    0
    Кумовство процветает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.