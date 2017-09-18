Бывший нападающий «Байера» и «Ливерпуля» Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. 38-летний специалист будет просматривать матчи кандидатов в сборную за рубежом.
Напомним, в начале года Воронин возглавлял клуб 7-го немецкого дивизиона «Бюдерих». Под руководством Воронина Бюдерих сыграл 15 матчей, одержав 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Команда хотела перейти в шестой дивизион, но не смогла повыситься в классе. В июне Воронин ушел из клуба по личным причинам.
Источник — Football.ua
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А что не так все логично , Андрей живёт в Германии , ему намного проще и быстрее приехать на тот или иной матч , чем с Украины кто то бы летал , а так будет в роли скаута , с просмотров кидать отчёт в штаб, а там будут уже принимать решения . Не вижу никакой трагедии
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