Сергей БОРЗЕНКО: «Едем на матч с Динамо за очками»

Защитник «Вереса» Сергей Борзенко прокомментировал старт УПЛ для ровенского клуба

«У нас задача на сезон — быть в первой шестерке. Но так: глядя на турнирную таблицу, в подсознании... Все может быть, на поле все будет видно. К тому же не забывайте: прошло всего девять туров, это только начало сезона.

Едем на матч с «Динамо» за очками. Помним, что это гранд Украины, однако хотим доказать неслучайность нашего выступления в чемпионате.

Я принадлежу к тем игрокам, которые поздно раскрываются. В моем случае это произошло после 29 лет. И я действительно ценю то, что имею: выступаю в УПЛ, в одном из сильнейших клубов. Хочу, чтобы прогресс — мой и клуба — длился в дальнейшем», – сказал Борзенко.