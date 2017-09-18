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Сергей БОРЗЕНКО: «Едем на матч с Динамо за очками»

Капитан ровенского «Вереса» прокомментировал старт команды в украинской Премьер-лиге

  • 18.09.2017 23:16
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ФК Олимпик. Сергей Борзенко
© ФК Олимпик. Сергей Борзенко
Защитник «Вереса» Сергей Борзенко прокомментировал старт УПЛ для ровенского клуба
 
«У нас задача на сезон — быть в первой шестерке. Но так: глядя на турнирную таблицу, в подсознании... Все может быть, на поле все будет видно. К тому же не забывайте: прошло всего девять туров, это только начало сезона.
 
Едем на матч с «Динамо» за очками. Помним, что это гранд Украины, однако хотим доказать неслучайность нашего выступления в чемпионате.
 
Я принадлежу к тем игрокам, которые поздно раскрываются. В моем случае это произошло после 29 лет. И я действительно ценю то, что имею: выступаю в УПЛ, в одном из сильнейших клубов. Хочу, чтобы прогресс — мой и клуба — длился в дальнейшем», – сказал Борзенко.

Источник — УПЛ

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