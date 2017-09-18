Эдинсон КАВАНИ: «Конфликт с Неймаром – это выдуманная история»

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани высказался о конфликте с партнером по команде Неймаром.

«Это выдуманная история. Не знаю, зачем нагнетать вокруг таких вещей. Такие споры – обычное явление в футболе. Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, или что у нас с Неймаром проблемы. У нас нет проблем», – сказал Кавани.