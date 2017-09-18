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Эдинсон КАВАНИ: «Конфликт с Неймаром – это выдуманная история»

30-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» уверяет, что у него нет конфликта с партнером по команде

  • 18.09.2017 22:52
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Getty Images
© Getty Images
Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани высказался о конфликте с партнером по команде Неймаром.
 
«Это выдуманная история. Не знаю, зачем нагнетать вокруг таких вещей. Такие споры – обычное явление в футболе. Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, или что у нас с Неймаром проблемы. У нас нет проблем», – сказал Кавани.
 
Ранее сообщалось, что Неймар отписался от Кавани в инстаграме после матча с «Лионом».

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