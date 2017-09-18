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Неймар отписался от Кавани в инстаграме после матча с Лионом

Во время матча чемпионата Франции футболисты ПСЖ не могли разобраться, кто будет исполнять стандарты

  • 18.09.2017 20:52
  • 2661 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Getty Images. Неймар и Эдинсон Кавани
© Getty Images. Неймар и Эдинсон Кавани
Форвард ПСЖ Неймар отписался в социальной сети Инстаграм от партнера по команде Эдинсона Кавани.
 
Во время матча чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) футболисты не могли разобраться, кто будет исполнять стандарты. На 79-й минуте Неймар решил пробить пенальти, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Эдинсон не смог реализовать пенальти. 
 
Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.

Источник — The Sun

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Комментарии
    Lemieux
      Lemieux, 18.09.2017 20:57
    +8
    Настоящий мужской поступок.
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    zzg77
      zzg77, 18.09.2017 21:05
    +1
    Отписался или описался???
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    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 18.09.2017 21:09
    +6
    я уже рад что Неймар покинул Барселону
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    vitaha33
      vitaha33, 18.09.2017 21:16
    +2
    У нього все нормально з мозгами?
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    sedi1989
      sedi1989, 18.09.2017 21:17
    +2
    девочки поссорились
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    Алекс Морган
      Алекс Морган, 18.09.2017 21:34
    -1
    Каванни лидер сборной Уругвая и ПСЖ! Неймар -никто!
    Ссылка
    Slava Tim
    Slava Tim, 18.09.2017 21:45
    +1
    Алекс Морган, 18.09.2017 21:34
    Каванни лидер сборной Уругвая и ПСЖ! Неймар -никто!
    Не торопи события Васёк, поглядим увидим!
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    tsvik12
    online
    tsvik12, 18.09.2017 21:52
    0
    Як маленька дівчинка.
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