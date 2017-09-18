Неймар отписался от Кавани в инстаграме после матча с Лионом

Форвард ПСЖ Неймар отписался в социальной сети Инстаграм от партнера по команде Эдинсона Кавани.

Во время матча чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) футболисты не могли разобраться, кто будет исполнять стандарты. На 79-й минуте Неймар решил пробить пенальти, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Эдинсон не смог реализовать пенальти.

Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.