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Эдмар покинул Металлист-1925 и улетел в США

37-летний полузащитник не будет играть за харьковский клуб до весны 2018 года

  • 18.09.2017 20:27
  • 3400 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Металлист-1925
© ФК Металлист-1925
Хавбек «Металлиста-1925» Эдмар улетел в США и не будет играть за харьковский клуб до весны 2018 года. Об этом сообщил работник пресс-службы «Металлиста-1925» Анатолий Хамаев. 
 
«На этой неделе Эдмар вернется в Америку, чтобы решить все бумажные и бытовые вопросы. По его словам, он снова будет играть за наш клуб в третьем круге Второй лиги, который начнется в марте 2018 года. Но, мы надеемся, что он сможет нам еще помочь в последних матчах 2017 года», – сказал Хамаев.
 
Отметим, что Эдмар провел 9 матчей за «Металлист-1925», в которых забил 2 мяча. В США ветеран выступал за клуб «Бока Ратон» в любительской лиге APSL.

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 18.09.2017 21:05
    +4
    Спасибо Эдик!
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    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 18.09.2017 21:21
    -1
    Харьковчанам развал Металлиста - трагедия, а Эдмару - хорошо: в тот Металлист его бы не взяли, у в этом - почетный и нужный.
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