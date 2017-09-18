Эдмар покинул Металлист-1925 и улетел в США

Хавбек «Металлиста-1925» Эдмар улетел в США и не будет играть за харьковский клуб до весны 2018 года. Об этом сообщил работник пресс-службы «Металлиста-1925» Анатолий Хамаев.

«На этой неделе Эдмар вернется в Америку, чтобы решить все бумажные и бытовые вопросы. По его словам, он снова будет играть за наш клуб в третьем круге Второй лиги, который начнется в марте 2018 года. Но, мы надеемся, что он сможет нам еще помочь в последних матчах 2017 года», – сказал Хамаев.

Отметим, что Эдмар провел 9 матчей за «Металлист-1925», в которых забил 2 мяча. В США ветеран выступал за клуб «Бока Ратон» в любительской лиге APSL.