Футбольная школа Блохина и Беланова: Там, где рождаются чемпионы

Футбольные болельщики следят за любимыми футболистами, радуются их голам, успехам, переживают неудачи. Но совсем немногие знают, где игроки делали первые шаги в футболе, в какой ДЮСШ занимались, кто их первый тренер.

В Виннице функционирует школа, воспитавшая множество известных украинских футболистов, которые выступают за профессиональные клубы Премьер-лиги, а также защищают «желто-синие» цвета национальной, молодежной и юношеских сборных команд Украины. Выпускники этой школы гордятся тем, что делали первые шаги в футболе именно в Виннице, ведь они занимались в «Детско-Юношеской Спортивной Школе Блохина и Беланова».

«Я стал директором в 2009 году. Тогда не было денег, чемпионаты Украины не было чем закрывать, – рассказывает директор ДЮСШ «Блохина-Беланова» Игорь Коваль. – И тут Игорь Беланов предложил перевести школу в коммунальную собственность, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование».

После того, как судьбой учреждения спортивного профиля заинтересовался известный футболист, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов, 3 января 2012 года на базе ДЮСШ «Нива» общества «Колос» было создано Коммунальное учреждение «ВО ДЮСШ по футболу Блохина и Беланова». Благодаря тому, что школу перевели в коммунальную собственность, тренеры стали защищены зарплатой, а воспитанники – транспортом и арендой футбольного поля, так как своего у ДЮСШ «Блохина-Беланова» нет.

«Своей инфраструктуры у нас вообще нет. На договоренностях с директором винницкой общеобразовательной школы №35, до 15:00 там проходят занятия физкультурой, а с 15:00 до 19:00 на их площадке тренируемся мы. Для матчей чемпионата Украины арендуем футбольное поле на «Ниве», потому что у 35 школы поле нестандартное», – прокомментировал ситуацию с инфраструктурой Игорь Коваль.

В Украине уже давно привыкли к тому, что успешных результатов наши спортсмены добиваются не благодаря государству, а вопреки всему. Из областного бюджета в приоритете финансируются чемпионы и призеры Олимпийских Игр, а детским спортивным школам достается то, что останется. С экипировкой школе помогают родители учащихся, меценаты, а также Игорь Беланов.

Под руководством десяти высококвалифицированных тренеров ДЮСШ «Блохина-Беланова» учатся 600 детей 2001-2011 годов рождения. В этом году школа выпустила воспитанников, родившихся в 2000 году, пятеро из которых подписали профессиональные контракты с винницкой «Нивой-В», выступающей во Второй лиге чемпионата Украины. Кроме парней, в школе занимаются девушки 2001-2004 годов рождения.

«В школу мы берем всех желающих детей и делаем отбор. Талантливые дети играют на чемпионатах Украины и области, а те, которые менее талантливые – просто занимаются, ходят, тренируются. Мы их не выгоняем. Талантливых ребят приглашают в профессиональные команды», – рассказал Игорь Коваль.

Скауты из киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» постоянно следят за воспитанниками ДЮСШ «Блохина-Беланова». Если есть интерес со стороны клубов к игрокам, школа отдает детей в академии, не получая за них ни копейки. Небольшую денежную компенсацию выплачивают лишь в случае подписания профессионального контракта.

«Как у «Динамо» и «Шахтера» такие сильные молодежные клубы? Они в Виннице пару игроков взяли, в Житомире, в Николаеве, – и получается талантливая команда. Наших ребят 2003 года рождения берут на просмотр: Влада Погорелого забирают в «Шахтер», а Никиту Бахмата – в «Динамо». Эти ребята могут стать мега-звездами. Одного нашего игрока 2004 года рождения и «горняки», и «бело-синие» пытаются к себе переманить.

Родители, конечно же, хотят, чтобы их ребенок играл за «Динамо» или «Шахтер», поэтому мы никого не держим, всех ребят отпускаем. Что дают команды взамен школе за игроков? Ничего. Если игрок подпишет профессиональный контракт – только тогда будет компенсация. Например, за Виктора Цыганкова нам заплатили 15000 гривен, столько же – за Андрея Борячука», – сообщил директор ДЮСШ «Блохина-Беланова».

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Виктор Цыганков, 19 лет

Все тифози киевского «Динамо» (и не только) восхищаются талантом Виктора Цыганкова, но далеко не все знают, что самый молодой автор хет-трика в истории «бело-синих» делал первые шаги в футболе в Виннице, а точнее – в ДЮСШ «Нива» (такое название до 2012 года носила школа «Блохина-Беланова»).

В 2011 году Виктором кроме селекционеров из «Динамо» интересовались скауты «Шахтера», но Цыганков выбрал в качестве места продолжения карьеры столичный клуб. С 2012 года игрока начали привлекать к играм за юношеские сборные Украины. После завершения учебы в киевской футбольной академии хавбек был зачислен в молодежную команду «Динамо», где играл под руководством Валентина Белькевича.

В 2016 году, в возрасте 18 лет, хавбек дебютировал за основную команду киевского «Динамо», а также за молодежную и национальную сборные Украины. Сейчас Цыганков является одним из самых перспективных украинских футболистов. По данным трансфермаркета, стоимость 19-летнего украинца составляет €2,5 миллиона.

После перехода Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию, амплуа основного правого вингера столичного клуба стало вакантным. Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что Цыганков готов заменить экс-капитана «бело-синих»: «Как поется в песне: «Вите надо выйти». Мое мнение, что Виктор готов заменить Ярмоленко».

19-летний Цыганков не словом, а делом доказывает, что способен стать новой звездой украинского футбола. По итогам 9-ти туров украинской Премьер-лиги сезона 2017/18 Виктор возглавляет реестр лучших бомбардиров, на один гол опережая своего одноклубника Дьемерси Мбокани, а также игроков «Шахтера» Марлоса и «Олимпика» Моху.

Валерий Федорчук, 28 лет

Валерий Федорчук выпустился из винницкой футбольной школы в возрасте 17 лет. В украинской Премьер-лиге выступал за криворожский «Кривбасс», ФК «Львов», ФК «Днепр», львовские «Карпаты», луцкую «Волинь» и киевское «Динамо».

С «Днепром» в 2015 году дошел до финала Лиги Европы, а в 2016 помог столичному «Динамо» выиграть Суперкубок Украины. Этим летом подписал контракт с дебютантом высшего дивизиона – ровенским «Вересом», который является одним из главных претендентов на выход в еврокубки. За клуб из Ровно Федорчук уже успел забить в ворота действующего чемпиона Украины – донецкого «Шахтера».

В составе молодежной сборной Украины провел 17 матчей, забил 1 мяч. Вызывался в национальную сборную Украины времен руководства Михаила Фоменко, но дебютировать в составе главной команды страны Валерию Федорчуку не довелось.

Андрей Борячук, 21 год

Винницкий форвард Андрей Борячук, в отличие от Виктора Цыганкова, сделал выбор в пользу донецкого «Шахтера». Сначала молодой нападающий выступал за юношескую команду «горняков», а немного позже был переведен в молодежный состав клуба. Впервые забил за первую команду «Шахтера» в 2015 году, когда дебютировал в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Тернополя».

Спустя год Борячук записал в свой актив дебютный гол в Премьер-лиге, в матче девятого тура сезона 2016/17, отметившись в воротах луцкой Волыни. По итогам сезона Андрей Борячук стал чемпионом Украины в составе донецкого «Шахтера». Также провел множество матчей за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Этим летом был отдан в аренду в «Мариуполь», который в прошлом сезоне выиграл украинскую Первую лигу и добыл право участия в элитном дивизионе.

Виктор Цыганков и Андрей Борячук - перспективные ребята, с новым взглядом на футбол. Оба - завтрашний день нашего чемпионата, а может, и национальной сборной. Главное, чтобы они не останавливались на достигнутом, а старались проявлять свои лучшие качества от игры к игре, - оценил игру перспективных игроков известный футболист «Черноморца» 1990-х годов Виталий Парахневич.

Артем Кичак, 28 лет

В 2003 году перспективный голкипер переехал из Винницы в Киев. Играл за резервные команды «Динамо» – «Динамо-3» и «Динамо-2». За первую команду столичного клуба сыграл лишь один матч – против «Севастополя», в Кубке Украины, сезона 2010/11. В 2013 году перешел в луцкую «Волынь», где провел четыре сезона в Премьер-лиге.

Был основным вратарем юношеских сборных Украины U17 и U19, где провел 22 и 18 матчей соответственно. Вызывался в молодежную и национальную сборные Украины, но дебютировать в них так и не удалось.

После вылета луцкой «Волыни» в Первую лигу, в летнее межсезонье Кичак пополнил ряды донецкого «Олимпика», дебютировавшего в этом сезоне в еврокубках. Артем в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы так и не вышел на поле, так как основным стражем ворот «олимпийцев» пока что является Заури Махарадзе.

Виталий Кольцов, 23 года

Еще один воспитанник «Нивы». В 16-летнем возрасте на талантливого хавбека Виталия Кольцова обратили внимание скауты «Шахтера», и футболист перешел в академию «горняков». Сначала играл за молодежную команду донецкого клуба, а в 2013 году начал выступать за «Шахтер-3». Провел один матч за сборную Украины U-17, а также пять игр за украинскую сборную U-18.

В сезоне 2015/16 Кольцов усилил состав клуба из Мариуполя, который по итогам сезона 2014/15 вылетел в Первую лигу. Виталий помог «Мариуполю» стать чемпионом Первой лиги Украины, благодаря чему клуб вернулся в Премьер-лигу. В этом сезоне «Мариуполь», где 23-летний полузащитник играет на правах аренды, является одним из главных претендентов на выход в Лигу Европы.

Эти талантливые футболисты – далеко не все успешные воспитанники ДЮСШ «Блохина-Беланова». Надеемся, что винницкая футбольная «фабрика звезд» выпустит еще много игроков для сборной Украины, а может даже обладателей «Золотого мяча»!