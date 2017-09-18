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Сергей СТАРЕНЬКИЙ: «Не чувствую себя героем матча со Сталью»

32-летний полузащитник «Александрии» прокомментировал победу в матче девятого тура УПЛ

  • 18.09.2017 19:59
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ФК Александрия. Сергей Старенький
© ФК Александрия. Сергей Старенький
Хавбек «Александрии» Сергей Старенький прокомментировал победу над каменской «Сталью» (4:1), где он сделал хет-трик за 20 минут после выхода на замену.
 
«Мы смогли реализовать все свои моменты. Первый гол в матче, конечно же, получился курьезным. Но автогол есть автогол. Зато другие голы мы смогли забить, реализовав созданные моменты. В предыдущих матчах у нас такого не было. Мы создавали много, но забивали очень мало. А тут получилось, что залетело все, что могло залететь.
 
Не чувствую себя героем матча. И дело тут даже не в моем хет-трике и вообще забитых мячах. Было важно победить. Впереди у нас непростая серия матчей, и перед ее началом хотелось почувствовать психологическую уверенность в собственных силах. Победа над «Сталью» нам такой уверенности, надеюсь, добавила.
 
Первый гол родился после небольшого рикошета от защитника, а я, несмотря на это, смог замкнуть дальнюю стойку. Во втором голе просто решил пробить и попал. Ну а третий удалось забить после флангового прохода и прострела Артема Ситало. Считаю, в этих голах нет ничего особенного», – сказал Старенький.

Источник — Sportarena

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