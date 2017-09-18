Роман МЫСАК: «Ничья с Зарей, безусловно, пошла в позитив»

Страж ворот львовских «Карпат» Роман Мысак прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (0:0) в матче девятого тура украинской Премьер-лиги.

«Возможно, не было качественной игры с нашей стороны, но нам нужен был этот результат. Эта ничья ничего не будет стоить, если мы в среду не добудем победу в кубковом матче. Все силы мы должны умножить на два и добыть победу над «Прикарпатьем». Однако эта ничья, безусловно, пошла в позитив.

Сколько я не играл в Запорожье, всегда здесь были тяжелые игры. В последние пять лет мы тут всегда пропускали, проигрывали. Пусть лучше будет ноль ударов в створ и 0:0, чем много ударов, но поражение», – сказал Мысак.