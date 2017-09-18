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Роман МЫСАК: «Ничья с Зарей, безусловно, пошла в позитив»

Вратарь львовских «Карпат» прокомментировал ничью в матче против луганской «Зари»

  • 18.09.2017 19:42
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ФК Карпаты. Роман Мысак
© ФК Карпаты. Роман Мысак
Страж ворот львовских «Карпат» Роман Мысак прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (0:0) в матче девятого тура украинской Премьер-лиги.
 
«Возможно, не было качественной игры с нашей стороны, но нам нужен был этот результат. Эта ничья ничего не будет стоить, если мы в среду не добудем победу в кубковом матче. Все силы мы должны умножить на два и добыть победу над «Прикарпатьем». Однако эта ничья, безусловно, пошла в позитив.
 
Сколько я не играл в Запорожье, всегда здесь были тяжелые игры. В последние пять лет мы тут всегда пропускали, проигрывали. Пусть лучше будет ноль ударов в створ и 0:0, чем много ударов, но поражение», – сказал Мысак.

Источник — ФК Карпаты

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