БАЛАНЮК: «В финансовом плане у меня были более заманчивые предложения»

«Из всех имевшихся предложений в итоге остановили свой выбор на этом клубе. Потому что «Висла» развивается, имеет амбиции и, самое главное, активно проявляла во мне заинтересованность. Представители «Вислы» часто звонили, узнавали, когда смогу к ним присоединиться.

Благодарен «Днепру» за многое, это родной клуб, но для прогресса и продолжения карьеры решил, что мне нужно сделать шаг в сторону Европы. Все-таки тут больше перспектив для роста. Из Второй лиги обратить на себя внимание намного сложнее. Поэтому выбрал «Вислу», хотя даже в финансовом плане по зарплате у меня были более заманчивые предложения.

Два месяца больше занимался по индивидуальной программе. В первые дни тренировок чувствовал нагрузку, но сейчас уже все нормально, втянулся и чувствую, что набрал кондиции. Сейчас самое главное — поскорее начать играть, набирать форму и помочь команде решать поставленные задачи. Тогда будут шансы обратить на себя внимание Андрея Шевченко. Он дважды приглашал меня в сборную. После первого раза пообещал еще пригласить и вызывал. Поэтому видно, что он человек слова», – сказал Баланюк.