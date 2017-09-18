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БАЛАНЮК: «В финансовом плане у меня были более заманчивые предложения»

20-летний украинский форвард краковской «Вислы» заявил, что в Польше больше перспектив для роста

  • 18.09.2017 19:30
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ФК Висла Краков. Денис Баланюк
© ФК Висла Краков. Денис Баланюк
Украинский нападающий краковской «Вислы» Денис Баланюк рассказал о своем переходе в польский клуб
 
«Из всех имевшихся предложений в итоге остановили свой выбор на этом клубе. Потому что «Висла» развивается, имеет амбиции и, самое главное, активно проявляла во мне заинтересованность. Представители «Вислы» часто звонили, узнавали, когда смогу к ним присоединиться.
 
Благодарен «Днепру» за многое, это родной клуб, но для прогресса и продолжения карьеры решил, что мне нужно сделать шаг в сторону Европы. Все-таки тут больше перспектив для роста. Из Второй лиги обратить на себя внимание намного сложнее. Поэтому выбрал «Вислу», хотя даже в финансовом плане по зарплате у меня были более заманчивые предложения.
 
Два месяца больше занимался по индивидуальной программе. В первые дни тренировок чувствовал нагрузку, но сейчас уже все нормально, втянулся и чувствую, что набрал кондиции. Сейчас самое главное — поскорее начать играть, набирать форму и помочь команде решать поставленные задачи. Тогда будут шансы обратить на себя внимание Андрея Шевченко. Он дважды приглашал меня в сборную. После первого раза пообещал еще пригласить и вызывал. Поэтому видно, что он человек слова», – сказал Баланюк.

Источник — MatchDay

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