Олимпик просматривает хорватского защитника Марио Бартуловича

Правый защитник хорватского «Шибеника» Марио Бартулович может продолжить карьеру в донецком «Олимпике». 23-летний хорват тренируется вместе с основной командой.
Прошлый сезон Бартулович (на первом фото – слева) провел в составе «Шибеника». В текущем сезоне защитник еще не выходил на поле.
Также на тренировке команды был замечен афроамериканец (на втором фото – справа на переднем плане).
Источник — Sportarena
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