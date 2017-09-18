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Олимпик просматривает хорватского защитника Марио Бартуловича

23-летний хорват тренируется вместе с основной командой донецкого клуба

  • 18.09.2017 19:14
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olimpik.com.ua. Марио Бартулович (слева)
© olimpik.com.ua. Марио Бартулович (слева)
Правый защитник хорватского «Шибеника» Марио Бартулович может продолжить карьеру в донецком «Олимпике». 23-летний хорват тренируется вместе с основной командой.
 
Прошлый сезон Бартулович (на первом фото – слева) провел в составе «Шибеника». В текущем сезоне защитник еще не выходил на поле.
 
Также на тренировке команды был замечен афроамериканец (на втором фото – справа на переднем плане).
 
 

Источник — Sportarena

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