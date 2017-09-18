Олимпик просматривает хорватского защитника Марио Бартуловича

Правый защитник хорватского «Шибеника» Марио Бартулович может продолжить карьеру в донецком «Олимпике». 23-летний хорват тренируется вместе с основной командой.

Прошлый сезон Бартулович (на первом фото – слева) провел в составе «Шибеника». В текущем сезоне защитник еще не выходил на поле.

Также на тренировке команды был замечен афроамериканец (на втором фото – справа на переднем плане).