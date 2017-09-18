Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Прессинговать Динамо - задание непростое»

Хавбек «Олимпика» прокомментировал матч против «Динамо»

  • 18.09.2017 18:33
  • 404 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Полузащитник «Олимпика» прокомментировал матч с «Динамо» (1:2) в девятом туре Премьер-лиги, и попытался найти причины поражения своей команды от гранда украинского футбола.

- «Олимпик» дал бой «Динамо», но все же проиграл. Счет по игре?
- Сложно дать однозначный ответ. Вроде счет и по игре, но в то же время у нас были моменты вырвать ничью. Считаю, что мы играли достаточно неплохо, «Динамо» не выглядело непобедимым соперником. Понятно, что класс выше, это где-то сказалось. Плюс мы допустили некоторые мелкие ошибки, что и повлияло на исход встречи.

- Прессинговать киевлян особо не получалось в первой половине, хотя их оборона многое вам позволяла…
- В прессинг идет вся команда, не всегда у нас это получалось. Прессинговать «Динамо» вообще задание непростое, это отнимает много сил.

- Второй пропущенный мяч – следствие недостатка концентрации?
- Не разобрались в моменте, нужно было не сохранять мяч, а просто вынести его. Плюс, хорошо сыграл Буяльский, обыграл троих человек, неплохо пробил. Молодец. В перерыве тренер нам указал, что нужно собраться, успокоиться, потому что мы много карточек собрали, сыграть агрессивнее в атаке.

- Второй тайм «Олимпик» провел чуть слабее, чем первый. Что можно назвать причиной этого?
- Да, возможно. Но не знаю, с чем это связано. Физически мы им не уступили, у нас хорошие тренировки.

- Матч судил один из самых молодых рефери Премьер-лиги. Как тебе его работа?
- Я считаю, что таких молодых рефери не стоит привлекать к матчам элитного дивизиона. У Копиевского маловато опыта, пусть еще в первой лиге посудит. Считаю, что он не справился со своей работой в нашем матче.

- Моха участвовал во всех семи забитых «Олимпиком» голах этого сезона. Чувствуется зависимость от игры марокканца?
- Да, можно так сказать, но ведь мы и на него играем постоянно. В этом году Моха выделяется, а в прошлом году, когда команда была другой, мы не так много на него играли.

- Нынешнее «Динамо» Хацкевича сильнее прошлогоднего «Динамо», которое вы обыгрывали?
- Однозначно, это «Динамо» мне больше нравится. Команда стала более агрессивной, больше играет на атаку, с ними было труднее.

- На трибунах собралось семь тысяч зрителей. Как тебе поддержка болельщиков во время этого матча?
- Это был матч двух хороших команд, думаю, зрителям понравился футбол. Приятно, что собралось столько народу, погода способствовала этому. Ну а нам всегда нравится играть при заполненных трибунах.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.