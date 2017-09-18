Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Прессинговать Динамо - задание непростое»

Полузащитник «Олимпика» прокомментировал матч с «Динамо» (1:2) в девятом туре Премьер-лиги, и попытался найти причины поражения своей команды от гранда украинского футбола.



- «Олимпик» дал бой «Динамо», но все же проиграл. Счет по игре?

- Сложно дать однозначный ответ. Вроде счет и по игре, но в то же время у нас были моменты вырвать ничью. Считаю, что мы играли достаточно неплохо, «Динамо» не выглядело непобедимым соперником. Понятно, что класс выше, это где-то сказалось. Плюс мы допустили некоторые мелкие ошибки, что и повлияло на исход встречи.



- Прессинговать киевлян особо не получалось в первой половине, хотя их оборона многое вам позволяла…

- В прессинг идет вся команда, не всегда у нас это получалось. Прессинговать «Динамо» вообще задание непростое, это отнимает много сил.



- Второй пропущенный мяч – следствие недостатка концентрации?

- Не разобрались в моменте, нужно было не сохранять мяч, а просто вынести его. Плюс, хорошо сыграл Буяльский, обыграл троих человек, неплохо пробил. Молодец. В перерыве тренер нам указал, что нужно собраться, успокоиться, потому что мы много карточек собрали, сыграть агрессивнее в атаке.



- Второй тайм «Олимпик» провел чуть слабее, чем первый. Что можно назвать причиной этого?

- Да, возможно. Но не знаю, с чем это связано. Физически мы им не уступили, у нас хорошие тренировки.



- Матч судил один из самых молодых рефери Премьер-лиги. Как тебе его работа?

- Я считаю, что таких молодых рефери не стоит привлекать к матчам элитного дивизиона. У Копиевского маловато опыта, пусть еще в первой лиге посудит. Считаю, что он не справился со своей работой в нашем матче.



- Моха участвовал во всех семи забитых «Олимпиком» голах этого сезона. Чувствуется зависимость от игры марокканца?

- Да, можно так сказать, но ведь мы и на него играем постоянно. В этом году Моха выделяется, а в прошлом году, когда команда была другой, мы не так много на него играли.



- Нынешнее «Динамо» Хацкевича сильнее прошлогоднего «Динамо», которое вы обыгрывали?

- Однозначно, это «Динамо» мне больше нравится. Команда стала более агрессивной, больше играет на атаку, с ними было труднее.



- На трибунах собралось семь тысяч зрителей. Как тебе поддержка болельщиков во время этого матча?

- Это был матч двух хороших команд, думаю, зрителям понравился футбол. Приятно, что собралось столько народу, погода способствовала этому. Ну а нам всегда нравится играть при заполненных трибунах.