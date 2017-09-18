ЭДМАР: «Харьков достоин иметь команду высокого уровня»

В центральном матче 12-го тура Чемпионата второй лиги «Металлист 1925» и «Днепр-1» расписали мировую. В то же время, моментов для взятия ворот обе команды имели немало, в итоге же забили лишь по разу. В составе «желто-синих» точным ударом отметился Эдмар, в концовке первого тайма четко реализовав пенальти.

- Нужно было забивать второй мяч, потом игра пошла бы совсем иначе. Мы очень хорошо изучили соперника, думаю, что и «Днепр» о нас знал абсолютно все. Сейчас нужно провести работу над ошибками и готовиться к следующим играм. Жизнь продолжается.

- Когда арбитр назначил пенальти ты сразу пошел к точке, хотя никогда пенальтистом не был...

- В принципе, всегда говорю Сереге Давыдову, что это его и чтобы он исполнял пенальти. Сегодня, если честно, очень хотелось забить, поэтому и сразу решил, что буду идти.

- Трибуны сегодня гнали вас вперед. Что бы мог сказать в адрес болельщиков?

- Даже на матчах сборной Украины и донецкого «Шахтера» болельщики скандируют речевки в поддержку нашего клуба. Харьков достоин иметь команду самого высокого уровня. Такую, которая была несколько лет назад. Харьковчане любят футбол и в городе такая команда обязательно будет! Спасибо болельщикам за эту сумасшедшую поддержку, без них не было бы ничего. Я всегда говорил, что играю во многом для них. Сегодняшний рекорд посещаемости второй лиги показал, что «Металлист 1925» - команда народная и что ее поддерживает весь город.