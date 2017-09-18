Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЭДМАР: «Харьков достоин иметь команду высокого уровня»

Хавбек «Металлист-1925» прокомментировал исход дерби против «Днепр-1»

  • 18.09.2017 18:21
  • 1002 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Металлист-1925
© ФК Металлист-1925

В центральном матче 12-го тура Чемпионата второй лиги «Металлист 1925» и «Днепр-1» расписали мировую. В то же время, моментов для взятия ворот обе команды имели немало, в итоге же забили лишь по разу. В составе «желто-синих» точным ударом отметился Эдмар, в концовке первого тайма четко реализовав пенальти.

- Нужно было забивать второй мяч, потом игра пошла бы совсем иначе. Мы очень хорошо изучили соперника, думаю, что и «Днепр» о нас знал абсолютно все. Сейчас нужно провести работу над ошибками и готовиться к следующим играм. Жизнь продолжается.

- Когда арбитр назначил пенальти ты сразу пошел к точке, хотя никогда пенальтистом не был...
- В принципе, всегда говорю Сереге Давыдову, что это его и чтобы он исполнял пенальти. Сегодня, если честно, очень хотелось забить, поэтому и сразу решил, что буду идти.

- Трибуны сегодня гнали вас вперед. Что бы мог сказать в адрес болельщиков?
- Даже на матчах сборной Украины и донецкого «Шахтера» болельщики скандируют речевки в поддержку нашего клуба. Харьков достоин иметь команду самого высокого уровня. Такую, которая была несколько лет назад. Харьковчане любят футбол и в городе такая команда обязательно будет! Спасибо болельщикам за эту сумасшедшую поддержку, без них не было бы ничего. Я всегда говорил, что играю во многом для них. Сегодняшний рекорд посещаемости второй лиги показал, что «Металлист 1925» - команда народная и что ее поддерживает весь город.

Источник — ФК Металлист 1925

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.