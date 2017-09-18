Тибо КУРТУА: «Я бы предпочёл пропустить, но выиграть 2:1»

Тибо Куртуа убежден, что то обстоятельство, что «синие» часто встречались с «Арсеналом» за последнее время, сказалось на ходе вчерашнего матча на «Стэмфорд Бридж».



Это была первая безголевая ничья «синих» с апреля 2016 и четвертая встреча «Челси» с «Арсеналом» с мая 2017 года (включая матчи за Кубок Англии, Суперкубок Англии и предсезонки в Пекине).



«Всегда приятно играть на ноль, но не со счетом 0:0. Я бы предпочёл пропустить, но выиграть 2:1», – говорит голкипер «Челси».



«Это была плотная игра, обе команды знали, как играет соперник, поскольку провели много матчей в предыдущие несколько месяцев. Было сложно найти пространство, и они очень хорошо давили на нашу оборону. Я пытался иногда играть через ближнего, чтобы найти пространство, потому что игра исключительно через длинные передачи не приносила пользы».



«Я бы не сказал, что мы провели плохой матч. «Арсенал» хорошо сыграл тактически и прессинговал нас. Мы имели пару шансов, особенно при выходе Педро один на один с Чехом, но Петр совершил хороший сейв».



«Это должно было изменить игру, потому что при 0:1 «Арсеналу» пришлось бы чуть больше раскрываться, и они оставляли бы нам больше пространства. В итоге матче продолжился в закрытой форме».



Прямая красная карточка, показанная Давид Луису, подразумевает, что бразилец не поможет «синим» в среду, когда команда в Кубке Лиги примет на «Стэмфорд Бридж» «Ноттингем Форест». Также Луис пропустит следующие матчи АПЛ со «Стоуком» на выезде и с «Манчестер Сити» дома.



Куртуа утверждает, что команда уверена в защитниках, которые могут заменить бразильца. И Андреас Кристенсен, вышедший вчера на замену в концовке игры с «Арсеналом», и Антонио Рюдигер успешно выступают вы этом сезоне.



«В середине недели мы играем с «Форестом», так что это минус одна игра в АПЛ, но главный тренер в любом случае применил бы ротацию на этот матч в отношении Луиса».



«Это потеря, поскольку Давид очень хорошо играл с момента, как перешёл в команду в прошлом сезоне. Это выдающийся игрок и выдающийся лидер, но мы также уверены и в других парнях. Его будет не хватать, но у нас есть хорошие игроки на скамейке».



Во вчерашнем послематчевом интервью Антонио Конте подтвердил, что Эден Азар, вышедший во втором тайме игры с «Арсеналом» на замену, в среду может впервые в сезоне появиться в стартовом составе. Куртуа был рад за своего соотечественника.



«Мы знаем, что Эден работает над тем, чтобы набрать свою лучшую форму, мы видели его класс в матче с «Арсеналом», он почти забил гол. Мы счастливы, и теперь надеемся, что он получит больше игрового времени».