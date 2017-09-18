Шахтер - Карпаты: началась продажа билетов

Следующий домашний матч в рамках чемпионата Украины «горняки» проведут 1 октября. На ОСК «Металлист» подопечные Паулу Фонсеки примут «Карпаты»
Вниманию болельщиков! Билеты на игру уже в продаже в кассах стадиона.
Напомним также, что 18 сентября в Харькове стартовала свободная продажа билетов на поединок Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» для тех, кто приобретет билеты на встречу с «Карпатами».
Источник — ФК Шахтер
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Горняке, ой горняки)
Заруба може бути ще та.
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