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Шахтер - Карпаты: началась продажа билетов

«Горняки» объявили о старте продаж билетов на игру против львовян

  • 18.09.2017 17:58
  • 299 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Следующий домашний матч в рамках чемпионата Украины «горняки» проведут 1 октября. На ОСК «Металлист» подопечные Паулу Фонсеки примут «Карпаты»

Вниманию болельщиков! Билеты на игру уже в продаже в кассах стадиона.

Напомним также, что 18 сентября в Харькове стартовала свободная продажа билетов на поединок Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» для тех, кто приобретет билеты на встречу с «Карпатами».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 18.09.2017 18:11
    0
    Спирт.уа, ой Спорт.уа
    Горняке, ой горняки)

    Заруба може бути ще та.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2017 19:45
    0
    та на такий мегаматч достатньо за годину до початку продавати квитки. кому то треба за два тижні до початку ці квитки
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