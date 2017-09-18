Шахтер - Карпаты: началась продажа билетов

Последние комментарии

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис хочет ухода Павелко» 21:38 — p_s_l Как Игорь Михайлович может не отпустить своих игроков в сборную? _________________ Пусть у Ракицк...

Андрей МЕДВЕДЕВ: «4-я ракетка мира? Здесь гордиться нечем» 21:34 — kostyasumy Точно так же как и жена Реброва и многие еще... Приближенные к дьяволу считают себя другой, высше...