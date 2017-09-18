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Винницкая Нива осталась без главного тренера

Горилый покинул свой пост

  • 18.09.2017 17:57
  • 790 просмотров
  • 1 комментария
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Главный тренер винницкой «Нивы» Владимир Горилый покинул свой пост, об этом сообщил президент клуба Василий Вовк в социальных сетях.

«По объективным обстоятельствам с сегодняшнего дня Горилый В.И. не выполняет обязанности главного тренера СФК «Нива-В». Мы искренне благодарны за работу в клубе и желаем ему всяческих успехов.

Владимир Иванович - хороший человек, хороший человек и отец, хороший футболист и тренер... Будем дружить всегда!

Имя нового главного тренера долго ждать не приведется», - написал Волк на своей странице в Facebook.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    игрок2012
    игрок2012, 18.09.2017 18:55
    +1
    А что дальше? Футбол в Украине будет развиваться? Или всем будет по хер (кроме болельщиков)?
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