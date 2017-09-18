Винницкая Нива осталась без главного тренера

Главный тренер винницкой «Нивы» Владимир Горилый покинул свой пост, об этом сообщил президент клуба Василий Вовк в социальных сетях.

«По объективным обстоятельствам с сегодняшнего дня Горилый В.И. не выполняет обязанности главного тренера СФК «Нива-В». Мы искренне благодарны за работу в клубе и желаем ему всяческих успехов.

Владимир Иванович - хороший человек, хороший человек и отец, хороший футболист и тренер... Будем дружить всегда!

Имя нового главного тренера долго ждать не приведется», - написал Волк на своей странице в Facebook.