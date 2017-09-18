Карвахаль продлил контракт с Реалом

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль продлил контракт с клубом, сообщает официальный портал «сливочных».
Новое соглашение игрока и клуба рассчитано до лета 2022 года.
Карвахаль является воспитанником клуба и в свои 25 лет провел за «Реал» 167 матчей, с перерывом на выступление в «Байере».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.