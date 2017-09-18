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Карвахаль продлил контракт с Реалом

25-летний защитник остается в клубе еще на пять лет

  • 18.09.2017 17:28
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Метки
ФК Реал
© ФК Реал

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль продлил контракт с клубом, сообщает официальный портал «сливочных».

Новое соглашение игрока и клуба рассчитано до лета 2022 года.

Карвахаль является воспитанником клуба и в свои 25 лет провел за «Реал» 167 матчей, с перерывом на выступление в «Байере».

Источник — Sport.ua

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