Виктор Цыганков возглавил гонку бомбардиров УПЛ

Мяч забитый полузащитником «Динамо» Виктором Цыганковым в ворота «Олимпика» стал для него пятым в сезоне 2017/18 украинской Премьер-лиги!
По итогам 9-ти туров Цыганков возглавляет реестр лучших бомбардиров турнира, на один гол опережая своего одноклубника Дьемерси Мбокани, а также игроков «Шахтера» Марлоса и «Олимпика» Моху.
Отметим, свои пять мячей Цыганков провел в трех матчах – хет-трик в ворота «Карпат», по одному «Александрии» и «Олимпика». На поле 19-летний футболист провел 558 минут, в среднем забивая мяч каждые 112 минут.
Источник — ФК Динамо Киев
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