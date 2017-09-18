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Виктор Цыганков возглавил гонку бомбардиров УПЛ

Гол в ворота «Олимпика» стал для футболиста «Динамо» пятым в сезоне

  • 18.09.2017 13:03
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ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Мяч забитый полузащитником «Динамо» Виктором Цыганковым в ворота «Олимпика» стал для него пятым в сезоне 2017/18 украинской Премьер-лиги!

По итогам 9-ти туров Цыганков возглавляет реестр лучших бомбардиров турнира, на один гол опережая своего одноклубника Дьемерси Мбокани, а также игроков «Шахтера» Марлоса и «Олимпика» Моху.

Отметим, свои пять мячей Цыганков провел в трех матчах – хет-трик в ворота «Карпат», по одному «Александрии» и «Олимпика». На поле 19-летний футболист провел 558 минут, в среднем забивая мяч каждые 112 минут.

Источник — ФК Динамо Киев

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